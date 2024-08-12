Самитова-Галкина — о потере мирового рекорда: «Не было какого-то расстройства»

Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями после обновления ее мирового рекорда.

«Мой мировой побили в 2016 году, сразу практически после Олимпиады превзошла его девочка из Бахрейна Рут Джебет. И она прилично так его превзошла. У меня не было на самом деле по этому поводу какого-то расстройства. Я понимала, что легкая атлетика развивается, девочки развиваются и рано или поздно он будет побит. Сам факт того, что он простоял восемь лет, уже говорит о многом.

Олимпийский рекорд простоял 16 лет. Я смотрела этот забег из Парижа-2024. Смотрела финал, видела, что начали быстро девочки, и понимала: олимпийский рекорд падет. Но 16 лет для легкой атлетики — большой срок», — сказала Самитова-Галкина.

Новый мировой рекорд на дистанции 3000 м с препятствиями 27 августа 2016 года в Париже на этапе Бриллиантовой лиги установила Рут Джебет из Бахрейна. Она показала время 8.52,78 при предыдущем рекорде Самитовой-Галкиной 8.58,81.