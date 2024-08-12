Самитова-Галкина — о российской легкой атлетике: «Нужны международные старты. Драйва не хватает»

Олимпийская чемпионка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» высказалась о ситуации в российской легкой атлетике.

«Атлетам нашим трудно. Жалко, что наших нет, на международные старты не выпускают ни в каком качестве. Потому что тренировки есть тренировки, но нужны старты лучших против лучших. Международные, коммерческие, для роста результатов важна конкуренция. Здорово, что у нас в России начали проводить свои соревнования, это хорошо для спортсменов. Как-то хотя бы поддерживать ребят, хотя бы мотивацией и, давайте честно скажем, финансами.

Чтобы отдавать всего себя спорту, нужно получать за свои труды хотя бы какие-то деньги. И эти соревнования рассматривают скорее с точки зрения призовых. Но международного соперничества, реального драйва — не хватает. А без этого никуда. Нужно соперничать с другими спортсменами более высокого уровня, чтобы показывать более высокие результаты. Только так можно расти и двигаться вперед.

У нас очень многие спортсменки могли бы посоревноваться и показать достойные результаты на крупных соревнованиях, однако не допускают. Теряется мотивация, стремление работать", — сказала Самитова-Галкина.

Всероссийская федерация легкой атлетики находится под санкциями разного значения с 2015 года. На текущий момент россияне в легкой атлетике не могут выступать под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.