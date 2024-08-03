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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 10:57

Сербская прыгунья в высоту Топич пропустит финал Олимпиады из-за перелома лодыжки

Алина Савинова
Ангелина Топич.
Фото Reuters
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Сербская легкоатлетка Ангелина Топич из-за травмы не сможет выступить в финале соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Париже.

В пятницу, 2 августа, 19-летняя спортсменка во время разминки перед квалификацией подвернула стопу, однако со второй попытки смогла взять высоту в 1,92 метра и выйти в финал. Во время интервью она плакала из-за болей в ноге.

Позже спортсменка сообщила в своих соцсетях, что у нее диагностирован перелом лодыжки, и она не примет участие в финале Олимпиады.

«На этот раз этому не суждено было случиться», — написала сербка.

Топич является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года, бронзовым призером европейского первенства-2022, а также трехкратной чемпионкой Сербии (2021—2023).

легкая атлетика
Олимпиада
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