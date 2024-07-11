Шубенков: «Недопуск в 2022-м воспринимался очень легко»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о разнице в отстранениях российских легкоатлетов в 2016-м и 2022 году.

«Очень тяжело было в 2016 году. Это был просто какой-то ужас. Там постоянно менялись условия, каждый день была какая-то новая информация. Я за всем этим следил, все отслеживал, варился в этом каждый день. Это очень серьезно нагружало башку.

Почти такой же недопуск мы получили в 2022 году, но там ситуация была настолько противоположной, что очень легко воспринималась с субъективной стороны. Все дело в том, что нам объявили об этом сразу в марте. Мы знали, что до конца сезона никаких международных соревнований не будет», — цитирует Metaratings.ru Шубенкова.