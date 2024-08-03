Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не вышла на старт полуфинала Олимпиады на 100 м

Трехкратная олимпийская чемпионка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не вышла на старт в полуфинальном забеге на 100 метров на Олимпиаде в Париже.

37-летняя спортсменка снялась с соревнований. Официально причина ее решения не сообщается. Как утверждает Times Now, официальные лица не пустили легкоатлетку в зону для разминки.

По данным источника, это произошло из-за внезапного изменения в правилах, согласно которому спортсмены должны приехать на специальном автобусе, чтобы получить доступ к разминочной зоне. Фрейзер-Прайс прибыла на стадион самостоятельно.

Фрейзер-Прайс трижды становилась олимпийской чемпионкой — в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Токио (2020). Кроме того, на ее счету четыре серебряные медали и одна бронзовая.