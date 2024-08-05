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Париж-2024

Сегодня, 22:46

Швед Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом в прыжках с шестом

Сергей Разин
корреспондент
Арман Дюплантис.
Фото Reuters
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис завоевал золотую медаль в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024.

24-летний швед стал недосягаемым на высоте 6,00 метра. Серебро взял американец Сэм Кендрикс (5,95 метра), бронза у Эммануила Каралиса из Греции (5,90 метра).

Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио летом 2021 года он также завоевал золотую медаль.

После финала Дюплантис побил олимпийский рекорд и прыгнул на 6,10 метра. Ранее достижение принадлежало бразильцу Тиагу Бразу (6,03 метра на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро).

Затем Дюплантис с третьей попытки обновил мировой рекорд — 6,25 метра.

Олимпийские игры

Париж (Франция)

Легкая атлетика

Мужчины

Шест

Финал

1. Арманд Дюплантис (Швеция) — 6,00

2. Сэм Кендрикс (США) — 5,95

3. Эммануил Каралис (Греция) — 5,90

4. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) — 5,85

5. Эрсу Сасма (Турция) — 5,85

Арман Дюплантис
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