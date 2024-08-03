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Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

3 августа, 23:20

Тея Лэфонд принесла Доминике первое в истории золото Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Доминиканская легкоатлетка Тея Лэфонд стала победительницей Олимпиады в Париже в тройном прыжке.

30-летняя спортсменка стала первой с результатом 15.02 метра. Это первое в истории золото Олимпиады для Доминики.

Второй стала Шайника Рикеттс из Ямайки (14.87). Третье место заняла американка Жасмин Мур (14.67).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Тройной прыжок

Финал

1. Тея Лэфонд (Доминика) — 15.02

2. Шайника Рикеттс (Ямайка) — 14.87

3. Жасмин Мур (США) — 14.67

Олимпиада
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