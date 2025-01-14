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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 16:59

Тренеру Шубенкова предложили готовить китайских барьеристов к Олимпиаде-2028

Сергей Ярошенко
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Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что его тренеру Сергею Клевцову, поступило предложение подготовить к Олимпиаде в Лос-Анджелесе китайских барьеристов.

«Моему тренеру поступило предложение из Китая. Предлагают контракт на весь ближайший олимпийский цикл работать с местными барьеристами», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

По информации источника, 63-летний российский специалист готов рассмотреть возможность сотрудничества только в том случае, если он сможет взять с собой в Китай своих лучших спортсменов, чтобы те тренировались вместе с местными бегунами.

В активе Шубенкова есть также две серебряных и одна бронзовая медали чемпионатов мира, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами и трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги. Другая подопечная Клевцова, Виктория Погребняк, является действующей чемпионкой России в беге на 100 метров с барьерами.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
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