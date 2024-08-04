Украинка Могучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Сегодня, 22:44
Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в прыжках в высоту.
22-летняя украинка показала результат 2,00 метра, выполнив прыжок с первой попытки. Серебро взяла австралийка Никола Олислэгерс с результатом в 2,00 метра, бронза у еще одной украинки Ирины Геращенко (1,95).
Россиянка Елена Куличенко, представляющая сборную Кипра, заняла седьмое место с результатом 1,95 метра, выполнив прыжок с третьей попытки.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Высота
Финал
1. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00
2. Никола Олислэгерс (Австралия) — 2,00
3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,95
3. Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1,95