Украинка Могучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя украинка показала результат 2,00 метра, выполнив прыжок с первой попытки. Серебро взяла австралийка Никола Олислэгерс с результатом в 2,00 метра, бронза у еще одной украинки Ирины Геращенко (1,95). Россиянка Елена Куличенко, представляющая сборную Кипра, заняла седьмое место с результатом 1,95 метра, выполнив прыжок с третьей попытки. Россиянка Куличенко, выступающая на Олимпиаде-2024 за Кипр, передала привет родителям Легкая атлетика Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины Высота Финал 1. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00 2. Никола Олислэгерс (Австралия) — 2,00 3. Ирина Геращенко (Украина) — 1,95 3. Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1,95