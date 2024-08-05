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Париж-2024

Сегодня, 14:12

Выступающая на Олимпиаде за Кипр Куличенко: «Я из России и я не собираюсь это скрывать»

Виктория Кравченко
Елена Куличенко.
Фото Global Look Press
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Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, представляющая Кипр на Олимпиаде в Париже, рассказала о своей национальной принадлежности.

«Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно», — цитирует Куличенко Sport24.

Она также отметила, что благодарна Кипру, а в ее сердце и душе обе страны.

Вчера, 4 августа, Куличенко стала седьмой с результатом 1,95 метра, выполнив прыжок с третьей попытки на Олимпиаде в Париже.

После соревнований победительница дисциплины украинка Ярослава Магучих назвала Куличенко пророссийской и заявила, что не пойдет с ней на контакт, а скорее «патлы повырывает».

Источник: Sport24
Олимпиада
Елена Куличенко
Ярослава Магучих
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