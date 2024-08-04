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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 06:35

Бегунья Фрейзер-Прайс: «Трудно подобрать слова, чтобы описать глубину моего разочарования»

Руслан Минаев
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
Фото Reuters
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Трехкратная олимпийская чемпионка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс опубликовала пост после пропуска финала в забеге на 100 м на Олимпиаде в Париже.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать глубину моего разочарования. Я знаю, что мои фанаты разделят со мной эти эмоции. Мне очень повезло с такой мощной поддержкой, начиная с Олимпиады 2008 года. Я очень благодарна за эту поддержку от моих фанатов, страны и всего сообщества на протяжении карьеры. Я чувствую вас в каждом своем шаге и победе. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день», — написала атлетка в соцсети.

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37-летняя спортсменка снялась с соревнований. Официально причина ее решения не сообщается. Как утверждает Times Now, официальные лица не пустили легкоатлетку в зону для разминки.

легкая атлетика
Олимпиада
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
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