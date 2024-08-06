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Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 22:31

Яви из Бахрейна взяла золото и установила новый олимпийский рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

Сергей Разин
корреспондент
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Бахрейнская легкоатлетка Уинфред Яви завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями.

24-летняя представительница Бахрейна показала результат в 8 минут и 52,76 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Серебро завоевала Перут Чемутай из Уганды (8 минут и 53,34 секунды), бронзовую медал взяла кенийка Фэйт Черотич (8 минут и 55,15 секунды).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

3000 м с/п

Финал

1. Уинфред Мутиль Яви (Бахрейн) — 8.52,76 OR

2. Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34

3. Фэйт Черотич (Кения) — 8.55,15

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