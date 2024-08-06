Яви из Бахрейна взяла золото и установила новый олимпийский рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

Сегодня, 22:31
Бахрейнская легкоатлетка Уинфред Яви завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями.
24-летняя представительница Бахрейна показала результат в 8 минут и 52,76 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Серебро завоевала Перут Чемутай из Уганды (8 минут и 53,34 секунды), бронзовую медал взяла кенийка Фэйт Черотич (8 минут и 55,15 секунды).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
3000 м с/п
Финал
1. Уинфред Мутиль Яви (Бахрейн) — 8.52,76 OR
2. Перут Чемутай (Уганда) — 8.53,34
3. Фэйт Черотич (Кения) — 8.55,15