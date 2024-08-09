Женская сборная США выиграла золото Олимпиады-2024 в эстафете 4х100 м

Женская сборная США стала победителем эстафеты 4х100 м на легкоатлетическом турнире Олимпиады в Париже.

Американский квартет (Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас, Ша'Карри Ричардсон) преодолел дистанцию за 41,78 секунды. Девушки принесли своей национальной команде 31-ю золотую медаль на Играх-2024.

Вторыми финишировали спортсменки из Великобритании с результатом 41,85 секунды. Бронзу завоевали немки (41,97).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Эстафета 4х100 м

Финал

1. США — 41,78

2. Великобритания — 41,85

3. Германия — 41,97