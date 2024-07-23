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Париж-2024

Сегодня, 11:25

Знаменосца сборной Кипра попросили удалить аккаунт с обнаженными видео на Onlyfans

У знаменосца сборной Кипра Куличенко обнаружили аккаунт на Onlyfans
Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Куличенко.
Фото Global Look Press
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У бывшей российской прыгуньи в высоту Елены Куличенко, которая сейчас представляет Кипр, обнаружили аккаунт на сайте Onlyfans.

Куличенко до 2021 года представляла сборную России, а позже сменила спортивное гражданство на кипрское. 21-летнню спортсменку выбрали знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде.

Издание eReportaz сообщает, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Кипра выразил недовольство наличием обнаженных видео с Куличенко в сети. Ее попросили удалить аккаунт на Onlyfans, однако спортсменка отказалась.

При этом, по информации Greek City Time, легкоатлетка утверждает, что на видео не она, а продукт искусственного интеллекта.

легкая атлетика
Олимпиада
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