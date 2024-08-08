Модель OnlyFans стала призером Олимпиады. Достижение шестовички Алиши Ньюман

30-летняя спортсменка стала первой в истории канадкой, завоевавшей медаль в прыжках с шестом.

Женские прыжки с шестом — дисциплина, в которой у России в недавнем прошлом было немало звезд — на Олимпиаде в Париже принесли золото действующей чемпионке мира австралийке Нине Кеннеди. Победительница Олимпиады-2020 американка Кэти Мун — вторая. Но больше всего внимания забрала на себя канадка Алиша Ньюман. Ведь за этой 30-летней спортсменкой тянется и скандальный шлейф — уроженка Онтарио не гнушается созданием эротического контента и имеет подтвержденный аккаунт во взрослой социальной сети OnlyFans. Напомним, что ранее за подобное едва не затравили россиянку Елену Куличенко, выступающую за Кипр. Но эта прыгунья в высоту заявила, что ее пикантные фото и видео — фейковые и сгенерированы нейросетью.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Женщины. Шест. Финал

1. Нина Кеннеди (Австралия) — 4,90

2. Кэти Мун (США) — 4,85

3. Алиша Ньюман (Канада) — 4,85

Не знала, праздновать, целовать всех или плакать

Ньюман зарабатывает на интимном контенте с 2021 года и сейчас берет за доступ к своим публикациям около 12 долларов в месяц. Спортсменка говорит, что таким образом решила извлечь хоть какую-то пользу от деятельности фанатов, которые давно распространяют в сети снимки сексапильной канадки, никак не связанные с ее спортивными достижениями. «Когда я решила запустить OnlyFans, для меня было действительно важно быть частью чего-то, что я могла контролировать», — говорила Алиша.

Алиша Ньюман празднует удачный прыжок. Фото Global Look Press

При этом канадка — серьезная спортсменка. Она прошла уже через три Олимпиады, а на этот раз на два сантиметра улучшила в Париже национальный рекорд, взлетев на отметку 4,85 м. «Прошло пять лет с тех пор, как я была в финале, поэтому для меня было вызовом выступить два раза подряд в течение 48 часов», — поделилась Ньюман после завершения соревнований, порадовав болельщиков своим фирменным танцем в стиле тверк. На ЧМ-2019 канадка стала пятой, и это до сих пор было ее главным достижением в карьере. В Токио-2020 Алиша выступала всего через три месяца после травмы и завалила квалификацию, так же как на ЧМ-2022 и ЧМ-2023.

«У меня были проблемы с тем, чтобы снова полюбить легкую атлетику, — рассказывала Алиша о своих ментальных трудностях в последние годы. — Я не чувствовала себя счастливой. Мне нужно было отойти и заняться своим психическим здоровьем. Весь нынешний год я готовилась к Парижу. Это было так забавно, потому что я чувствовала, что упустила Токио и упустила Рио. Тогда я не была в лучшей форме ни в прыжковом секторе, ни за его пределами. В этом году я сказала, что сконцентрируюсь на выступлениях, и это сработало. После завершения выступлений я стояла и не знала, что мне делать. Праздновать, целовать всех или плакать? Я пережила сюрреалистический момент, но это было потрясающе».

Фото Reuters

Это стоило всех жертв

«Я всегда говорила маме, что когда-нибудь впишу свое имя в историю Игр. Со мной это произошло на самом деле! Я получила право представлять свою страну в Париже, и для меня это невероятное достижение. Это стоило всех жертв, — рассказывала шестовичка. — Приоритет номер один для меня —менталитет, второй приоритет — питание, а третий — тренировки. Я поставила питание на второе место, потому что необходимо наполнять свое тело только полезными и нужными веществами, это помогает в дальнейшем получить хорошие результаты. Во время тренировок я занимаюсь не только прыжками, но и гимнастикой. Также в моем расписании бег — это могут быть как кроссы на длинные дистанции, так и спринт. Также я провожу тренировки со штангой».

После ухода из спорта Елены Исинбаевой результаты в женских прыжках с шестом на крупных соревнованиях резко упали. Нина Кеннеди выиграла прошлогодний чемпионат мира с тем же показателем, что и сейчас — 4,90. На той же высоте брала планку Кэти Мун, выиграв Олимпиаду-2020, а на ЧМ-2022 для золота ей хватило 4,85. С 2008 года никто на Играх и на чемпионатах мира не прыгал выше 4,95 (это результат Анжелики Сидоровой на ЧМ-2019). На сей раз определенные надежды на прогресс связывались с лидером сезона (4,92) британкой Молли Кодери, но она не смогла пройти в Париже квалификацию. Напомню, что рекорд мира в этой дисциплине был установлен Еленой Исинбаевой в 2009 году и составляет 5,06.

Фото из соцсетей Алиши Ньюман

Что касается заработков спортсменов на OnlyFans, то в последнее время это становится довольно популярным доходом для тех, кто не имеет серьезной поддержки от государства или не может претендовать на крупные спортивные гонорары из-за низких результатов. Во время нынешней Олимпиады сообщалось, что так подрабатывает британский прыгун в воду Джек Лохер. Среди звезд спорта соответствующий аккаунт есть у бывшего бойца UFC Пейдж Ванзант, а также у теннисиста Ника Кирьоса. А «примером» для многих стал финансовый успех австралийской гонщицы Рене Грэйси, которая ничего добилась в спорте, но благодаря высокой популярности эротического контента сумела вернуться на трассу и оплачивать свою карьеру пилотессы. Также успешна на OnlyFans российская экс-теннисистка Софья Жук и экс-баскетболистка Екатерина Лисина.