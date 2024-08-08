Из этого интервью вы узнаете:
— как Дарья впервые смотрит Олимпиаду с трибуны,
— почему она против бойкота Игр,
— о политике в спорте,
— что удивляет в американской жизни,
— о похудении и бодипозитиве.
Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Дарья Клишина на протяжении десяти лет была одной из самых ярких персон в нашей легкой атлетике. Но с 2021 года она не выступает на соревнованиях. На Играх в Токио Клишина получила травму еще до старта, а в 2022-м родила второго ребенка. «СЭ» побеседовал с Дарьей в Париже, где она лично следит за соревнованиями по легкой атлетике.
— На этот раз вы смотрите прыжки в длину на Олимпийских играх в качестве зрителя. Как вам?
— Классно. В Рио в 2016-м не очень хотелось выходить куда-то после соревнований, в Токио я хоть и выбралась на несколько видов спорта, которые хотела посмотреть, но была на костылях, и это было очень сложно. А сейчас я в отличном настроении, расслабленная, но не без адреналина, когда есть за кого болеть. С этой стороны я никогда Олимпиаду не видела и даже иногда задавала глупые вопросы. Меня впечатлило количество зрителей на трибунах — нет ни одного свободного места даже на утренней программе. Говорю: «Ничего себе!» А мне отвечают: «В Европе всегда так, не помнишь, разве, как было в Лондоне?» А я и правда не помню — из сектора все видится по-другому. Обратила внимание, что публика поддерживает абсолютно всех спортсменов, не только из своей страны. Человек выполнил квалификационный норматив на финал, а ему аплодируют так, будто он мировой рекорд побил. Мне поясняют: «Да так всегда было». В общем, получила столько новых впечатлений!
— Соревнования по прыжкам в длину смотрите как болельщик, как эксперт, как человек, который хочет оказаться в секторе?
— Без желания быть в секторе — точно. А если комментирую кому-то рядом сидящему, то, конечно, обращаю внимание на технику. Даже если прыжок выполнен классно, сразу видно, где есть ошибка, скажем, в разбеге или в прыжке. Обязательно выбираю, за кого болеть — так гораздо интереснее. Очень переживала за Ивану Шпанович, она летом не выступала из-за травмы, но знаю, как она хотела на эту Олимпиаду — последнюю, наверное, для себя. Так надеялась, что у нее получится закончить на хорошей ноте, но... (Действующая чемпионка мира не смогла выполнить квалификационный норматив. — Прим. «СЭ»). Сейчас это единственный человек в секторе, с кем я знакома с 2007 года, мы очень много прыгали вместе. Остальные девчонки новенькие, мы не так хорошо знакомы.
— Мария Ласицкене сказала, что не будет смотреть Игры, и даже назвала это мазохизмом. У вас абсолютно противоположные чувства...
— Я легко отпустила эту часть своей жизни и полностью наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Я ни одного дня не скучала по сектору. Да, это был прекрасный этап, который я обожаю, о котором вспоминаю с нежностью. Но жизнь продолжается, и в ней столько красок, столько всего можно успеть, чего был лишен, когда тренировался. Когда соревнуешься, не можешь посвятить свободное время себе, друзьям, более длинному отпуску. Вот у тебя сезон, потом — подготовка к нему, и есть несколько недель отдыха во второй половине сентября — начале октября, куда пытаешься впихнуть все дела. Сейчас передо мной открывается широкополосная дорога, когда можно делать все, что хочешь, ложиться спать, когда хочешь, строить какие-то планы. Поэтому прихожу на стадион как на праздник. Тут я как рыба в воде, все знаю, все понимаю, но мне нужно только аплодировать и не напрягаться.
— Почему вы никогда не объявляли о завершении карьеры?
— Официально не объявляла. Дело не в том, что мне не хотелось ставить финальную точку — я не тот человек, которому нужен последний триумф. После Игр в Токио врачи сказали, что, если хочу дальше выступать, нужно оперировать ногу. Связка тогда оторвалась полностью, ее нужно было пришивать, иначе невозможно выходить и прыгать на 7 метров и выносить такие нагрузки. Я себе представила операцию, восстановление, через которое уже не раз проходила, и поняла, что не хочу всего этого. Для того чтобы нормально жить, достаточно было физиотерапии. А профессиональный спорт постепенно сошел на нет. Сейчас у меня двое сыновей, старшему — шесть лет, младшему — два года. Они занимают все время. То немногое, что остается, могу посвятить себе (улыбается).
— В Париж приехали только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе и ни одного легкоатлета.
— Это ужасно. Конечно, я наслаждаюсь праздником легкой атлетики, потому что так или иначе есть люди, которых я знаю. Но наших не хватает в секторе, понимаешь, что они могли бы добиться результата... А когда показывают виды спорта вроде синхронного плавания, где мы всегда были впереди, и говорят, что китайцы — фавориты, первая мысль: «Что? Как так?» Сразу даже смотреть не хочется, потому что понимаешь, что по-настоящему чемпионского выступления не увидишь. Это касается и художественной гимнастики, и спортивной.
— Болельщики, чиновники, сами спортсмены за этот год тысячу раз задавались вопросом, стоит ли ехать под нейтральным флагом. Как вы для себя на него отвечали?
— Нужно ехать! На 200 процентов! Олимпиада у многих спортсменов бывает один раз в жизни. Это в легкой атлетике в этом плане можно «жить» дольше, а в художественной гимнастике ты всю жизнь кладешь, чтобы поехать на одни-единственные игры. И что? Получается, что перечеркнута вся работа, которая делалась долгие годы. Посмотрите на теннис: девчонок сейчас все поздравляют, пишут, что они наши. А до этого говорили, что не нужно ехать. Где логика? Конечно, они наши! Всегда были и будут. Все знают, откуда мы, даже если идем с нейтральным флагом и в нейтральной форме. В отсутствие символики и гимна спортсмен недополучает эмоций, но, если на другую чашу весов поставить короткую жизнь спортсмена, которую скомкали и выбросили, что перевесит?
— При всех сложностях вы не захотели менять гражданство. Почему?
— Я же русская душа. Я прожила в России большую часть жизни и никогда не хотела получать американское гражданство. У меня до сих пор есть только российское. Даже если теоретически мне пришло бы это в голову, это очень сложный процесс — спортивной карьеры не хватит, чтобы оформить все документы. Нужно сначала получить грин-карту и только через пять лет можно подавать на гражданство. Заниматься всем этим было бессмысленно, тем более что в 2016 году я получила бессрочный нейтральный статус. И даже в Рио еще выступала под российским флагом. Да и после нейтральный флаг мало на что повлиял в плане узнаваемости. Было забавно, когда меня видели в секторе в какой-нибудь серенькой кофте и спрашивали: «А что это на тебе?» Я отвечала: «Так мы дисквалифицированы, у меня нейтральный статус». Девочки отвечали: «А, все еще...» А в трансляции в то же время комментаторы постоянно говорили, что я русская. Просто к нам пришло какое-то ощущение нормальности этого нейтрального статуса, а вообще-то, наоборот, нормально выступать под российским флагом.
— Но есть ощущение, что, смени вы гражданство, коммерчески были бы более успешной.
— Коммерчески — да. Но это не было главным никогда.
— В спорте сейчас очень много политики — даже между легкоатлетами есть конфликты на этой почве. Кто-то, как Ярослава Магучих, высказывается очень радикально, кто-то вынужден защищаться, кто-то — молчать.
— Я в этом не участвую. Мне много пишут, спрашивают, но я воспитана с уверенностью, что спорт должен быть вне политики. То, как ситуация развивается сейчас, точно неправильно. И разжигать дополнительно я не хочу. Могу сказать, что приносить политику в сектор совсем некрасиво и непрофессионально.
— Полина Ткалич и Кристина Макаренко, Илья Иванюк и Данил Лысенко — эти и другие ребята могли быть конкурентоспособны на мировом уровне. А вынуждены проводить лучшие годы не то что под нейтральным флагом, а вообще вне игры.
— Да, это ужасно. Но представьте себе, сколько еще топ-спортсменов у нас могло бы быть! Как упал уровень легкой атлетики за это время... Могу вас же спросить как маму: «Вы отдадите ребенка в легкую атлетику?» Только если для общего здоровья, вряд ли для достижения спортивных результатов. Сейчас родители лучше выберут теннис, если финансы позволяют, чтобы ребенок мог рассчитывать на нормальную спортивную карьеру.
— Сразу после окончания карьеры не было момента, когда с утра открываешь глаза и не понимаешь, что делать?
— Ни единого раза. Через полгода после Токио я получила письмо из World Athletics, что снята с пула тестирования. Была готова открыть бутылку шампанского! Вроде бы уже не тренируешься, а спокойно жить все равно не можешь. Однажды уехали на два дня, я забыла адрес поменять, сразу судорожно полезла в систему. Она, как назло, висит... Звонок на воротах не работает, потому что его сломала машина почты, когда привозила посылку — и ты в 6 утра поглядываешь, не приехал ли допинг-офицер.
— Как сейчас устроена ваша жизнь?
— Большая ее часть — в детском расписании. Есть свои небольшие проекты, с помощью которых могу заработать свои карманные деньги. Это реклама и сотрудничество с канадским брендом спортивной одежды. Мы создали именную коллекцию, которую постоянно обновляем и дорабатываем. У меня есть акции этой компании, поэтому я заинтересована в ее развитии. В остальном делаю то, что нравится. Пошла, например, учиться фотографии — просто так, для себя, чтобы были красивые семейные снимки.
— О постоянной занятости не думали?
— В Америке в этом плане сложнее. Нужно быть американкой, пусть даже неизвестной. Если рассматривать легкую атлетику, мне интересно попробовать себя в роли технического консультанта — это специалист, который работает со спортсменом в части его прыжковой техники без вмешательства в общий тренировочный процесс. Я в этом плане человек очень дотошный, да и насмотренность большая. Кроме того, в моем арсенале две школы — американская и русская, то есть гораздо больше информации. Мне даже поступали такие предложения, но проблема в том, что это требует времени. Нужно уехать на месяц, жить со спортсменом. Пока я так не хочу. Знаю, что миллионы женщин совмещают детей и полный рабочий день в офисе, но у меня есть возможность так не делать, и я этим наслаждаюсь. Хочу пока посвящать время им. У нас есть няня, которая в основном занимается присмотром за младшим, иначе я буду постоянно привязана к дому. Со старшим нужно ездить в детский сад, на секции. Я подрабатываю водителем (смеется). Может быть, я просто устала от плотного графика за 19 лет профессиональной карьеры. Последние несколько лет я мучилась со своей хронической травмой ахилла, у меня получалось две тренировки, я возвращалась с них в 6 вечера и до 11 что-то делала по части восстановления, просто чтобы встать на следующий день. Поэтому сейчас я счастлива, что у меня есть возможность расслабиться.
— У вас ведь есть диплом о высшем образовании. И не спортивного вуза.
— Я оканчивала Финансово-промышленную академию в Москве в 2012 году. Училась на дневном очном, только последний год был частично в онлайн-формате. Ректор был научным руководителем моей дипломной работы. Но поблажек мне никто не делал. Разве что снисходительно относились к пропускам из-за соревнований или сборов. Но ректор сразу сказал, что все вопросы с экзаменами и зачетами я должна решать сама. И мне никто ничего не ставил просто так, иногда ребята делились лекциями, но училась я сама, и мне это очень нравилось. Помню, когда получила диплом, села в машину, схватилась за руль — и закричала от радости!
— В чем главное отличие в обучении в США и в России, на ваш взгляд?
— В США, мне кажется, в саду больше всего изучают, чем в России. Исхожу из общения с подругами, у кого дети ходят в садики в Москве. Они удивляются, что у нас уже есть расписание, уроки. Что касается дальнейших ступеней образования, то мне очень нравится, что американцы мотивируют учащихся делать что-то сверх образовательной программы. Это касается и спорта, и каких-то наук, информатики, разных сфер. Например, играть за школу в условное водное поле круто, потому что можно попасть таким образом в хороший университет. У нас такого нет, к сожалению. Поэтому в Америке настолько хорошо развит студенческий спорт, и результаты на этом уровне бывают выше, чем у профессионалов.
Молодые люди понимают, что образование дико дорогое, а возможность платить есть не у всех. В России, кстати, это гораздо дешевле, и в этом уже наш плюс. Но в США спорт, искусство или всякого рода олимпиады по наукам — это путь к диплому. И с ним у тебя практически на 100 процентов есть работа. Если голова на месте, то компания возьмет начинающего специалиста с дипломом хорошего университета и не будет, как у нас, требовать от него обязательного опыта работы.
— Какие еще различия между Россией и США удивляют?
— Необходимость иметь кредитную историю. У нас она воспринимается как наличие у тебя долга перед кем-то, а в США — обязательная вещь. Без хорошей кредитной истории ты не можешь купить себе даже смартфон. Но есть в этом и плюсы — банк гораздо лучше следит за своими деньгами, чем за деньгами простого человека, а потому при малейшем подозрении на мошенничество ты можешь позвонить или написать в банк, и все операции будут отменены. Второй момент — страховка. Если я постоянно не болею, мне дешевле пойти в клинику к платному специалисту и заплатить за прием. Почему я должна платить сумасшедшие деньги за страховку?
— К врачу можно записаться без проблем?
— Зависит от специфики, конечно. Но, как правило, это возможно. Для каких-то неотложных срочных случаев есть специальное отделение. Если какая-то сложная плановая операция, то может быть очередь и ожидание.
— Из России вам поступают предложения по работе?
— Этим летом, когда была в России, меня приглашал к себе в гости, на экскурсию на стадион и затем на матч «Спартак». Как только я опубликовала пост, посыпались предложения — прийти на мероприятия, поучаствовать в проекте и так далее. Понимаю: если бы жила в России, была бы занята с утра до вечера. Но чтобы приехать на проект, мне нужно подготовиться, привезти маму, чтобы она осталась с детьми, поэтому тщательно подхожу к выбору. Мне важно, чтобы проект был действительно классный, интересный. У меня было любопытное предложение вести одно ТВ-шоу про снижение веса. Договориться не получилось, но понимаю, что в этой теме я смогла бы развернуться, используя весь свой опыт (смеется).
— Правильно понимаю, что деньги для вас сейчас не главное?
— Важно и то, и другое. В любом случае должен быть баланс. Хотя я могу позволить себе подходить к выбору скрупулезно и не размениваться.
— А почему похудение — ваша тема? Вы сталкивались с проблемой лишнего веса?
— Поддерживать вес так или иначе в течение всей жизни должен каждый спортсмен. И сейчас многие просят поделиться опытом.
— Вам когда-нибудь тренер говорил что-то вроде: «Даша, если хочешь хорошо прыгать, тебе нужно похудеть»?
— Напрямую не говорили. Но меня взвешивали каждый день — это было ужасно. Когда я переехала в Америку, я спокойно увеличила свой соревновательный вес на 2 килограмма. Это много, учитывая, что я достаточно сухой человек, но мне удалось сохранить при этом легкость. Когда тренировалась в России, вес был 56 кг при росте 180 см, стал — 57,5-58. Зато у меня появился просто вагон сил. Если заставляют согнать соревновательный вес к началу сезона, сначала уходит вода, что увеличивает риск травм, а дальше горят мышцы, которые до этого в предсезонке нарабатывались. Если ты все согнал, сил хватает на пару стартов, а дальше — все. Мне нужно быстро бежать и толкаться, поэтому для результата необходимы мышцы.
— Бодипозитив в Америке действительно приобрел феноменальный размах, или это миф?
— Все так и есть. Считается, что нужно принимать себя в любом теле. Огромное количество брендов от масс-маркета до люкса делают коллекции размера XXL. Не дай Бог задеть кого-то комментарием по поводу внешнего вида. Стараешься быть аккуратным. Но я — противник бодипозитива. Мне же кажется, что это просто оправдание для того, чтобы ничего не делать — мол, мне сказали, что это нормально, я и так красивая. В итоге колоссальная нагрузка на суставы, на сердце, на внутренние органы. Ни лишний вес, ни чрезмерная худоба не выглядят здоровыми. Анорексию как бы не замечают, но это довольно серьезное заболевание, с которым многим девочкам очень тяжело справиться.
— Тогда поделитесь, пожалуйста, секретом стройного тела от Дарьи Клишиной.
— Конечно, я не в той форме, в которой была во время активных выступлений. Да она для жизни и не нужна. Мне хочется сохранить качество тела, нравиться себе в купальнике, а главное — хорошо себя чувствовать. Для этого я стараюсь ходить в зал, правда, из-за нехватки времени получается не больше двух раз в неделю. Сейчас, летом, мы уехали из Майами, и я вообще ничего не делаю. И, конечно, важно питание. Понимаю это на примере своей семьи. Если мой супруг хочет быть стройным, ему нужно... зашить рот и вести скучный образ жизни: не ходить в ресторан, не заказывать салат, горячее и десерт в один прием пищи, не пить вино. Да, я в этом плане достаточно жесткий человек (смеется). Но тогда вместо радости жизни приходит уныние. Поэтому мы выработали свое правило: пять дней в неделю мы едим дома здоровую пищу. Я всегда готовлю сама, это не куриная грудка на пару с брокколи — нормальная полноценная еда, просто сбалансированная. Сладкое дома не держим. В субботу и воскресенье у нас свободные дни, мы можем расслабиться, сходить в ресторан, заказать все, что хочется. Стараемся оба тренироваться. Все вместе позволяет поддерживать и вес, и настроение.
— А в жизни старшего ребенка спорт есть?
— Он занимается тем, чем хочет. Мы ни на чем не настаиваем. Полгода назад он пошел в секцию плавания, пока просто так, для общего развития и безопасности. Мы живем во Флориде — это берег океана, большое количество бассейнов вокруг. В целом, если будут результаты, то можно продолжать и переходить в более сильную группу, где ребята уже соревнуются. Но до этого еще есть время. Еще сын ходит на футбол, занимается шахматами и игрой на фортепиано. Шахматы очень любит муж, а поскольку в школе есть кружок, то это удобно. Любовь к пианино проснулась сама — услышал, понравилось и попросил записать его. У меня нет задачи нагружать ребенка, чтобы он разрывался между секциями — пусть лучше у него будет детство. Например, у нас есть договоренность, что пятница — свободный день, мы ни на какие занятия не ходим.
— Понимаете, что если плавание или другой вид спорта станет чем-то большим, чем хобби, то дети будут выступать за другую страну?
— Понимаю и спокойно к этому отношусь. Где родился — там и пригодился. Мы ничего не можем сделать — я не смогу возить ребенка в Россию только ради этого.
— А вообще вы за то, чтобы ваши дети занимались спортом профессионально?
— Против не буду, но только при условии, что всем будет комфортно. Тогда максимально поддержу. Настаивать или, наоборот, нести его на ручках точно не хочу.
— Как ребенок представляет вас в саду? Чем занимается его мама?
— Мне кажется, они не разговаривают об этом. Хотя меня приглашали в школу — здесь вообще любят родительскую активность. Я рассказывала о своем олимпийском опыте простыми детскими словами. Сын был со мной на соревнованиях, но совсем маленьким, не помнит особо. Сейчас нет такого, чтобы я сажала его перед телевизором и заставляла смотреть легкую атлетику (смеется). Да, он знает, что идет Олимпиада, видел мои медали, но вряд ли до конца осознает, что это значит. Он может спросить: «Мам, а ты эти соревнования тоже выигрывала? А эти?» Объясняю, что я и выигрывала, и проигрывала.
— А вы сами как представляетесь?
— Смотря кто спрашивает. Иногда, если не хочу углубляться в детали, говорю, что мама. Могу сказать, что я занималась профессионально спортом, и там уже в зависимости от любопытства человека.
— Когда спрашивают, откуда вы, что отвечаете?
— Из России. А как еще? Даже если бы мне пришло в голову что-то придумать, хоть я себе такого и не представляю, мой акцент меня сразу выдаст.
— Дома говорите по-русски?
— Да. Хотя и английский старший сын знает в совершенстве.
— Как часто удается приезжать в Россию?
— Последние два года — не чаще раза в год. Этим летом была в Москве и в Твери, но одна. Сейчас это почти кругосветное путешествие, в которое пускаться с детьми очень сложно. Родители прилетают к нам в Америку на месяц каждый год, плюс стараемся выбираться в совместный отпуск.
— Не было мысли объединить семью в США?
— Нет. Родители в России в своей стихии, оба работают. У моей мамы к тому же в России живет сестра, с которой они близко общаются.
— У вас сейчас где больше друзей?
— 50 на 50. В России в основном друзья детства и связанные со спортом. Новых появляется не так много. Недавно вот подружились с девочкой благодаря «мамскому» чату — они увидела, что живем недалеко, и предложила сходить попить кофе. У нас дети как раз ровесники, так что дружим семьями. Мы можем переписываться с Иваной Шпанович, с кем-то еще из бывших девчонок по тренировочной группе, но это скорее приятельские отношения.
— Сергей Шубенков в интервью сказал: «Считается, что спортсмены тупые. Стереотип этот не на пустом месте возник». Согласны?
— Все зависит от человека, и спорт вообще тут ни при чем. Просто нужно заниматься собой, своим образованием. Сейчас для этого есть тысячи способов, в том числе дистанционных. Если говорить именно о спортсменах, можно же было мне поступить в университет, на котором настаивали тренеры, и вышла бы я с «корочкой». А что дальше? Мы всегда выбор делаем сами.