Американского спринтера оправдали по делу о стероидах. А теперь он едет на Олимпиаду-2024

Эррийон Найтон квалифицировался на Игры в Париже на фоне скандального «дела о бычьем хвосте».

Серебряный призер чемпионата мира-2023 Эррийон Найтон, несмотря на допинговые обвинения, занял третье место в беге на 200 метров на олимпийском отборе в США и получил право на участие в Играх в Париже. Всего десять дней назад 20-летний спринтер добился очень спорного оправдания по делу об употреблении допинга, доказав в арбитраже, что стероид тренболон содержался... в бычьем хвосте, которым спортсмен лакомился в одном из кафе во Флориде. ВАДА уже раскритиковало этот вердикт и, скорее всего, подаст апелляцию в спортивный арбитраж. И это дело придется рассматривать в экстренном режиме — иначе в подвешенном состоянии окажутся все результаты, которые будут показаны на 200-метровке на Олимпиаде-2024.

Справедливость восторжествовала?

Вообще-то главное событие финального забега на 200 метров в американском олимпийском отборе в Юджине — великолепная победа Ноа Лайлса с новым национальным рекордом (19,53). До мирового рекорда Усэйна Болта (19,19) лидеру сборной США, конечно, пока далеко. Но в Париж Ноа едет одним из фаворитов, в том числе на стометровке, которую Лайлс выиграл в Юджине с результатом 9,83. Также все обращают внимание на крушение надежд другой американской суперзвезды — Кристиана Коулмана. Трехкратный чемпион мира занял четвертые места в финалах на 100 м и 200 м, что делает его лишь запасным в сборной на Игры-2024. Вполне вероятно, Крис останется без Олимпиады второй раз подряд.

В 2019-м Коулман считался лучшим спринтером мира и выиграл стометровку на чемпионате мира, но затем получил дисквалификацию на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов и оказался за бортом Токио-2020. Ну а после возвращения Кристиан уже не смог выбраться на прежний уровень — оказался за пределами пьедестала на ЧМ-2022 и ЧМ-2023. В нынешнем сезоне Коулман настраивался на новый олимпийский шанс, но немного не добрал и на стометровке, и на дистанции вдвое длиннее. И теперь получается, что последняя надежда Криса на Париж связана с допинговыми проблемами коллеги — Эррийона Найтона, который сенсационно занял на 200-метровке третье место (19,77), уступив второму призеру Кенни Беднареку 18 десятых секунды.

Участие Найтона в квалификации в Юджине было под большим вопросом после того, как 26 марта нынешнего года он сдал пробу со следами анаболического стероида тренболона. Призеру двух чемпионатов мира в беге на 200 метров грозила четырехлетняя дисквалификация, но независимый арбитр, рассматривавший это дело, встал на сторону Эррийона. Адвокаты спортсмена заявили, что допинг попал в его организм через пищу — вместе с мясным деликатесом. В результате судья констатировал отсутствие вины атлета и отменил его отстранение от спорта. А глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, комментируя этот вердикт, подчеркнул, что «справедливость восторжествовала».

Фото Global Look Press

Заразное мясо

Здесь надо пояснить, что «заражение допингом» от мяса — популярная тема в антидопинговых делах. Первопроходцами здесь в 1998 году стали адвокаты чешского теннисиста Петра Корды, заявившие, что их клиент мог съесть стероид нандролон с телятиной на ужин. Якобы виной всему препараты для наращивания массы скота, которые используются в животноводстве. Поначалу никто не верил, что тестостероновые лекарства, сначала переработанные в организме коровы, а затем — в человеческом теле, могут привести к заметным концентрациям запрещенки на допинг-контроле. Однако со временем ссылки спортсменов на «заразное мясо» стали обыденным явлением. Хотя в большинстве цивилизованных стран стероиды в качестве подкормки домашних животных запрещены ветеринарными службами.

Тем не менее на данный момент мы имеем десятки оправданий спортсменов, в пробах которых обнаружены кленбутерол, нандролон и болденон — препараты из арсенала фермеров. Тренболон менее распространен, но это не помешало защитникам Найтона обвинить во всем «бычий хвост» (не слишком популярное в России, но достаточно распространенное в некоторых странах блюдо). Хозяева кафе подтвердили, что их поставщики вполне могли использовать стероиды, и этого оказалось достаточно, чтобы связать дело с контаминацией — непредумышленным смешением запрещенки с пищей. Вины самого Эррийона в этом обнаружено не было, и он смог спокойно стартовать в олимпийском отборе.

Фото Global Look Press

В прошлом подобные решения американских судов принимались ВАДА на ура — так, были закрыты десятки дел с кленбутеролом. Однако сейчас всемирное агентство конфликтует с американцами из-за «дела китайских пловцов» (в котором тоже фигурирует контаминация). И поэтому отреагировало на полное оправдание Найтона достаточно жестко. «Трудно понять, как Трэвис Тайгарт может с такой уверенностью заявлять, что «правосудие восторжествовало» в данном случае, учитывая, что USADA само утверждало: результат анализа несовместим с загрязнением мяса, и изначально требовало наложить на спортсмена санкцию сроком на четыре года, — заявил представитель ВАДА. — Важно понять, как положительный результат анализа на тренболон мог быть вызван контаминацией, что крайне редко случается с данным веществом».

В общем, теперь всемирное агентство почти наверняка подаст апелляцию, что автоматически подвешивает результаты отбора в Юджине, а если CAS не успеет с вердиктом до Олимпиады, то под угрозой пересмотра окажутся будущие результаты Парижа-2024. В любом случае косые взгляды Найтону на Играх гарантированы. Ну, и в целом история выглядит очень некрасиво. От допинговых залетов по нынешним временам, конечно, не застрахован никто. Однако американцы в последнее время громче всех кричат об идеалах чистого спорта. При этом оправдания спортсменов из других стран трактуются как «отмазка», а признание невиновными атлетов из США, как мы видим из дела Эррийона, — это «торжество справедливости».