Перед Олимпиадой в Париже на стометровке полнейший упадок. На кого Болт оставил спринт?

Битва самых быстрых людей планеты больше не выглядит элитным зрелищем.

Практически на каждой Олимпиаде или чемпионате мира по легкой атлетике мужская стометровка стоит отдельной строкой. Эта дисциплина привлекает внимание даже тех, кто далек от спорта. Ведь всем интересно узнать, кто сейчас самый быстрый человек на Земле, к тому же достаточно включить трансляцию на десяток секунд. Особенно популярным спринт сделал Усэйн Болт, чей вклад в развитие спорта в целом и легкой атлетики в частности еще предстоит осознать. Но вот уже вторые летние Игры пройдут без великого ямайца. И обстановка в королевском забеге не сказать чтобы воодушевляющая.

Победитель Токио-2020 может пропустить Париж-2024

И так было понятно, что в Париже-2024 нужно ставить в прайм-тайм мужской шест, а не забеги на стометровке. Именно Арман Дюплантис перехватил знамя Усэйна Болта и делает из легкой атлетики шоу. В спринте же сейчас таких шоуменов нет. Как и, в принципе, весомых результатов. Замахнуться на рекорды Болта... о таком текущее поколение бегунов даже не мечтает. Пробить бы заветную десятку для квалификации на Игры — вот реальная цель для многих звезд. И с ней возникают проблемы, например, у действующего олимпийского чемпиона. Итальянец американского происхождения Марсель Ламонт Джейкобс сейчас только 27-й в мире по лучшему результату сезона, и он составляет всего-то 10,03. Пробили рубеж в 10 секунд пока только 13 человек — именно они и гарантировали себе места на предстоящей Олимпиаде. Конечно, тот же Джейкобс наверняка доберется по рейтингу World Athletics, однако не такого ждешь от чемпиона.

Кроме того, Джейкобс решил сменить тренера и отказался от работы с Паоло Камосси, который вел его еще с тех времен, когда Марсель занимался прыжками в длину. Хоть он сейчас и представляет Италию, для того чтобы подтянуть результаты, Джейкобс вернулся в США и тренируется во Флориде с опытным тренером Раной Рейдер и элитной группой спринтеров, включая Андре Де Грасси, Трейвона Бромелла, Джерома Блейка и Абдуллу Хакима Сани Брауна. Рейдер отмечает, что для нее ключевым моментом было определить, что не так было в подготовке спортсмена к соревнованиям — почему вместо успеха мы видим падение скорости и множество травм. По ее словам, сократить травматичность удалось. Набрать динамику — пока нет, но пусть хотя бы физические проблемы Марселя больше не тревожат. А лучшую форму он обещает набрать к Парижу.

Фото AFP

Конкуренты Джейкобса едва переваливают за 10 секунд

Пока, конечно, все весьма печально. 10,11 секунды в Джексонвилле, 10,07 в Риме, 18 мая и наконец-то 10,03 в Осло. С одной стороны — поступательное движение. С другой — все это чрезвычайно далеко от той формы, которую он демонстрировал три года назад в Токио. Заветные 9,80 могли бы снова его сделать олимпийским чемпионом, только как же до них добежать? Частично проблема может быть и в психологии, поэтому Джейкобс нанял соответствующего специалиста — Николетту Романацци. Николетта считает, что Марсель не до конца прошел испытание «медными трубами» и до сих пор не осознает, как круто изменилась его жизнь после победы в Токио. Этот нюанс отмечает и тренер Рейдер. «Когда ты совершенно неожиданно для всех становишься олимпийским чемпионом, то ты не представляешь, что вокруг тебя будет происходить», — говорит она о своем новом подопечном.

Впрочем, теоретические шансы если не на победу, а на пьедестал у Джейкобса остаются, если учитывать тот факт, что проблемы далеко не только у него. Эпатажный Ноа Лайлс никогда не считался узким специалистом по стометровке, однако стал чемпионом мира в 2023 году, по сути, на безрыбье — его 9,83 все еще хуже и без того не сильно впечатляющих воображение 9,80 Марселя на Играх-2020. В этой связи разговоры о том, что американец побьет рекорды Усэйна, и вовсе смехотворны.

При этом не исключено, что золото заберет новый ямаец — 23-летний Облик Севилл. Пока что у него проблемы со стабильностью и уверенностью в себе, на двух подряд чемпионатах мира он оставался четвертым. Тем не менее именно за Севиллом текущее первое время сезона. В топе, помимо Лайлса, еще три американца — причем кто-то из них отвалится из-за национальных ограничений, — кубинец, нигериец и даже японец с арабскими корнями. Так что посмотреть-то будет на кого, а вот чудес в виде рекордных цифр ждать не стоит.