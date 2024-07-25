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Париж-2024

Сегодня, 14:30

«Не можете участвовать, потому что носите платок». Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия

Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Бегунья Сункамба Силла
Сункамба Силла запретили надевать хиджаб на церемонию открытия.
Фото Global Look Press
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Сункамба Силла вместе с Олимпийским комитетом Франции все же пришла к компромиссу.

Легкоатлетка из сборной Франции Сункамба Силла была приглашена на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, но столкнулась с неприятным религиозным запретом. 26-летняя спортсменка во время соревнований обычно надевает хиджаб — традиционное одеяние для женщин, придерживающихся ислама. Однако Олимпийский комитет Франции запретил ей выходить в нем на парад участников Игр-2024.

Кепка вместо платка

Девушка не сможет появиться в хиджабе, так как это противоречит французским законам светскости. Согласно им, всем французам, в том числе спортсменам, запрещено демонстрировать на публике свою религиозную принадлежность. Министр спорта Амели Удеа-Кастера комментировала происходящее вокруг Силла, говоря, что хочет видеть девушку на церемонии открытия, но только при соблюдении принципа нейтралитета.

Диаба Конате не&nbsp;выступит за&nbsp;сборную на&nbsp;Олимпиаде из-за запрета играть в&nbsp;хиджабе. Франция не взяла спортсменку на Олимпиаду из-за хиджаба. Это считают религиозной дискриминацией

«Во время Олимпийских и Паралимпийских игр ношение знаков или одежды религиозного характера запрещено членам сборной Франции в соответствии с принципом нейтралитета», — говорится в июньском заявлении Министерства спорта. При этом соблюдать нейтралитет необходимо только спортсменам из сборной Франции — на участников из других команд эти правила не действуют.

Сункамба совместно с Олимпийским комитетом Франции все-таки пришла к компромиссу. Спортсменка появится на церемонии открытия в специальной кепке. Решение нашли после переговоров между спортсменкой, Федерацией легкой атлетики Франции, Министерством спорта и компанией Bermuti, производящей экипировку. Силла выйдет в специальной кепке.

«Мы наконец достигли соглашения, чтобы я могла принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр», — написала девушка в социальных сетях.

Бегунья Сункамба Силла
Фото Global Look Press

Максимально конструктивные и изобретательные

Решение нашли благодаря прошлому негативному опыту девушки, связанному с запретом хиджаба во время соревнований. Совсем недавно, на чемпионате Европы в июне 2024-го в Риме, Силла выступала в специально изготовленной кепке. Головной убор скрыл волосы девушки, но при этом плотно прилегал к голове и не слетал во время бега. Инициатором запрета вновь выступила министр спорта Удеа-Кастера, которая перед теми соревнованиями напомнила Федерации легкой атлетики о необходимости соблюдения правил.

«Мы хотим твердо соблюдать эти принципы, но в то же время мы хотим быть заботливыми, максимально конструктивными и изобретательными в поиске решений, чтобы все чувствовали себя хорошо», — комментировала Удеа-Кастера.

Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы. Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде. Пострадают ли иностранки?

Силла не единственная в сборной Франции столкнулась с запретом ношения хиджаба во время Олимпиады. Ранее 24-летняя баскетболистка Диаба Конате связала непопадание в олимпийскую сборную с дискриминационной религиозной политикой Франции.

«Несмотря на мое желание и навыки, мне не разрешают играть за сборную из-за дискриминационной политики, — рассказала Конате. — Я люблю свою страну. И мне очень обидно, что я не могу ее представлять только из-за своей религиозной принадлежности. Я твердо убеждена, что спорт должен быть инклюзивным. Некоторые девочки из-за запретов уже перестали заниматься баскетболом. Это сказывается на их физическом и психическом здоровье».

легкая атлетика
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