Французского бегуна-скандалиста обвинили в расизме и антисемитизме. А еще он наехал на Макрона

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Французский бегун, обвиняемый в том, что сбил с ног британца Джорджа Миллса в забеге на 5000 метров, предположительно размещал в Интернете расистские, антисемитские и гомофобные сообщения. Информацию о Юго Хэе тиражируют зарубежные СМИ: упоминается, что в некоторых постах в соцсети X (бывший Twitter) легкоатлет использовал такие выражения, как «грязный араб» и «негр», а также предположил, что все мусульмане являются террористами. В другом сообщении, которое, как утверждается, является антисемитским, говорится о «сообществе, которое контролирует мир».
Как поясняет газета Le Figaro, все эти посты размещены в период с 2014 по 2018 год. Ни МОК, ни World Athletics пока не комментировали ситуацию, поэтому неизвестно, будут ли предприняты меры в отношении 27-летнего спортсмена. 10 августа Хэй должен выступить в финальном забеге на 5000 метров.
Хэй — француз, специализирующийся на средних и длинных дистанциях. Он никогда не брал медали чемпионатов мира или Олимпиады, но уже попал в новостные заголовки в Париже из-за скандала в полуфинальном забеге на 5000 метров 7 августа. Тогда на финишном отрезке дистанции британец Миллс упал и снес трех других атлетов.
После завершения забега прямо на дорожке возникла яростная перепалка между Миллсом и Хэем: англичанин, по-видимому, обвинил француза в том, что тот спровоцировал падение. Британец в гневе жестикулировал и явно остался недоволен действиями соперника. Позже Миллс заявил, что виноват в инциденте именно Хэй. Организаторы соревнований не отреагировали на эти обвинения, но согласились с тем, что Джордж оказался жертвой ситуации, и вывели его в финал после просмотра видеоповторов. К решающему забегу допустили и других упавших в том эпизоде спортсменов.
Хэй выразил изумление тем, что Миллс пытается возложить на него вину. «Я действительно удивлен. Надеюсь, что ничего не сделал и меня не дисквалифицируют, — сказал Юго. — Как по мне, ничего не было. Англичанин подошел ко мне и сказал, что это я виноват, поэтому пошел смотреть повтор. Насколько понимаю, меня кто-то толкнул, а я просто подставил локоть. Верю, что ничего не случится, потому что на самом деле не чувствовал, что толкаю кого-то — обернулся, а там никого не было».
Чуть позже Миллс в соцсетях принес извинения за свои действия после финиша: «Я вложил всю душу и сердце в то, чтобы попасть на Олимпийские игры, и после забега отреагировал яростно, думая, что не по моей вине пропал шанс на финал. Рад, что судьи со мной согласились, но все равно хотел бы извиниться за свою реакцию».
В западных СМИ муссируются высказывания француза на другую тему — по поводу президента страны Эмманюэля Макрона. В недавнем интервью L'Humanit? Хэя спросили, хотел бы он получить звонок от Макрона после соревнований. Бегун ответил: «Я бы с удовольствием, но у меня очень мало шансов на медали. А так сказал бы ему две-три вещи... Макрон оторван от земли, и у меня сложилось впечатление, что только окружение оставляет его на пьедестале. Хотел бы сказать ему, что это не его Игры, а Игры спортсменов».
Финальный мужской забег Олимпиады на 5000 метров состоится в субботу, 10 августа, в 20.50 по московскому времени.