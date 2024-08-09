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Париж-2024

Сегодня, 22:00

Французского бегуна-скандалиста обвинили в расизме и антисемитизме. А еще он наехал на Макрона

Французского бегуна Юго Хэя обвинили в расизме из-за постов в соцсетях
Гоша Чернов
Корреспондент
Юго Хэй.
Фото Reuters
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Юго Хэю не мешало бы почистить соцсети.

Что случилось

Французский бегун, обвиняемый в том, что сбил с ног британца Джорджа Миллса в забеге на 5000 метров, предположительно размещал в Интернете расистские, антисемитские и гомофобные сообщения. Информацию о Юго Хэе тиражируют зарубежные СМИ: упоминается, что в некоторых постах в соцсети X (бывший Twitter) легкоатлет использовал такие выражения, как «грязный араб» и «негр», а также предположил, что все мусульмане являются террористами. В другом сообщении, которое, как утверждается, является антисемитским, говорится о «сообществе, которое контролирует мир».

Как поясняет газета Le Figaro, все эти посты размещены в период с 2014 по 2018 год. Ни МОК, ни World Athletics пока не комментировали ситуацию, поэтому неизвестно, будут ли предприняты меры в отношении 27-летнего спортсмена. 10 августа Хэй должен выступить в финальном забеге на 5000 метров.

Юго Хэй.
Фото Reuters

Кто он такой

Хэй — француз, специализирующийся на средних и длинных дистанциях. Он никогда не брал медали чемпионатов мира или Олимпиады, но уже попал в новостные заголовки в Париже из-за скандала в полуфинальном забеге на 5000 метров 7 августа. Тогда на финишном отрезке дистанции британец Миллс упал и снес трех других атлетов.

После завершения забега прямо на дорожке возникла яростная перепалка между Миллсом и Хэем: англичанин, по-видимому, обвинил француза в том, что тот спровоцировал падение. Британец в гневе жестикулировал и явно остался недоволен действиями соперника. Позже Миллс заявил, что виноват в инциденте именно Хэй. Организаторы соревнований не отреагировали на эти обвинения, но согласились с тем, что Джордж оказался жертвой ситуации, и вывели его в финал после просмотра видеоповторов. К решающему забегу допустили и других упавших в том эпизоде спортсменов.

Хэй выразил изумление тем, что Миллс пытается возложить на него вину. «Я действительно удивлен. Надеюсь, что ничего не сделал и меня не дисквалифицируют, — сказал Юго. — Как по мне, ничего не было. Англичанин подошел ко мне и сказал, что это я виноват, поэтому пошел смотреть повтор. Насколько понимаю, меня кто-то толкнул, а я просто подставил локоть. Верю, что ничего не случится, потому что на самом деле не чувствовал, что толкаю кого-то — обернулся, а там никого не было».

Чуть позже Миллс в соцсетях принес извинения за свои действия после финиша: «Я вложил всю душу и сердце в то, чтобы попасть на Олимпийские игры, и после забега отреагировал яростно, думая, что не по моей вине пропал шанс на финал. Рад, что судьи со мной согласились, но все равно хотел бы извиниться за свою реакцию».

Юго Хэй и бельгийский бегун Джон Хэйманс.
Фото Reuters

Что еще говорил Хэй

В западных СМИ муссируются высказывания француза на другую тему — по поводу президента страны Эмманюэля Макрона. В недавнем интервью L'Humanit? Хэя спросили, хотел бы он получить звонок от Макрона после соревнований. Бегун ответил: «Я бы с удовольствием, но у меня очень мало шансов на медали. А так сказал бы ему две-три вещи... Макрон оторван от земли, и у меня сложилось впечатление, что только окружение оставляет его на пьедестале. Хотел бы сказать ему, что это не его Игры, а Игры спортсменов».

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Финальный мужской забег Олимпиады на 5000 метров состоится в субботу, 10 августа, в 20.50 по московскому времени.

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