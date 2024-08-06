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Париж-2024

Сегодня, 12:45

Новый допинговый скандал на Олимпиаде. Пострадала сборная Греции

Греческая спортсменка Полак сдала положительный тест на допинг на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
Легкоатлетка Элени-Клаудия Полак
Элени-Клаудия Полак сдала положительный тест на допинг.
Фото Reuters
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Элени-Клаудия Полак покинула Олимпийскую деревню из-за положительного допинг-теста.

Для некоторых спортсменов поездка во Францию закончилась досрочно по неприятным причинам. Олимпийский комитет Греции 5 августа объявил о том, что один из атлетов провалил допинговый тест и покинул деревню. Греческая делегация не оглашает имя атлета, но понятно же, что речь идет о прыгунье с шестом Элени-Клаудии Полак. В интервью местным СМИ девушка рассказала о попадании в организм запрещенного вещества через мясо. У Полак проблемы с железом, поэтому она ежедневно употребляет красное мясо.

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— Обнаруженное вещество было значительно ниже допустимого предела, вот почему меня допустили. У меня проблемы с железом, и мне приходится есть красное мясо каждый день, но в моей моче было обнаружено это вещество. Первые два дня я плакала. Это был большой шок. Я сказала: «Ты пропустила Олимпиаду».

Я ни в коем случае не хочу себя оправдывать. Вероятно, это произошло в Нидерландах. Именно там я ела мясо на гриле. Мне сказали, что вещество, содержащееся в моей моче, помогает животным расти быстрее. Думаю, если бы это вещество было найдено двумя днями раньше, меня бы не допустили. То, что мы едим, действительно опасно, — заявила Полак информационному агентству AMNA.

Легкоатлетка Элени-Клаудия Полак
Фото AFP

Сомневаемся, что Элени-Клаудия осталась довольна Олимпиадой в Париже. Гречанка не прошла квалификацию, остановившись на начальной высоте 4,20 метра, так и еще попала в допинговый скандал.

Греческий EOKAN уже второй раз за месяц объявляет о том, что спортсмен, получивший путевку на Олимпиаду, сдал положительный допинговый тест. Ранее это произошло еще до отправления в Париж, 16 июля. Имя атлета официально не разглашалось, однако 24 июля в интервью греческим СМИ легкоатлетка Кириаки Филтисаку призналась, что именно ей пришел положительный результат теста.

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Ранее от участия в Олимпиаде были отстранены дзюдоисты Саджад Ганим Сехен (Ирак) и Мохаммад Самим Файзад (Афганистан), нигерийская боксерша Синтии Темитайо Огунсемилоре и доминиканская волейболистка Лисвел Ева Мехиа. А вот польская каноистка Дорота Боровска стартует в Париже после того, как доказала, что стероиды попали в ее организм в результате лечения ожогов у собаки.

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