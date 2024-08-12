Интервью российской легкоатлетки о победе в Пекине-2008 с мировым рекордом.

Практически у каждого из нас есть особенное воспоминание из детства, связанное со спортом. Лично для меня — это забег на 3000 метров с препятствиями у женщин в Пекине в 2008-м. Тогда впервые в истории на Олимпиаде так называемый стипль-чез разрешили бегать девушкам, притом что у мужчин эта дисциплина в олимпийской программе еще с 1920 года. И вот я мальчишка лет десяти смотрю, как первой в истории олимпийской чемпионкой становится Гульнара Самитова-Галкина из моего родного Татарстана. И не просто побеждает, а еще и устанавливает мировой рекорд.

Она первая женщина в истории, кто выбежал из психологически важной отметки в девять минут. 8.58,81, навсегда изменившие мир. Мировой рекорд держался до 2016 года, олимпийский — и того больше. Только сейчас в Париже в 2024-м спустя 16 лет его обновила легкоатлетка из Бахрейна Уинфред Мутиле Яви — 8.52,76. На эмоциях Самитова-Галкина взяла с подругой по сборной Екатериной Волковой вместе с флагом России флаг Татарстана. Я чувствовал себя, вероятно, как сейчас дети в Доминике и Сент-Люсии, ведь ровно в эти мгновения о существовании моей республики узнала буквально вся планета. Как оказалось, эти красивые кадры, облетевшие затем весь мир, едва не стоили Гульнаре медали. По правилам, МОК не допускает демонстрацию каких-либо флагов, кроме официальных флагов делегаций Олимпиады...

Об этом в ностальгическом интервью «СЭ» рассказала сама Самитова-Галкина. Кроме того, она призналась, что за полгода до тех самих Игр-2008 едва не завершила карьеру, начинала бегать барьеры с пеньков в Кисловодске и долго искала специальные шиповки для стипль-чеза. А еще поделилась мнением о текущем состоянии легкой атлетики в России и мире, ведь любимый спорт до сих пор не отпускает теперь уже тренера Гульнару Искандеровну.

Еще в январе 2008-го было ощущение, что пришел предел и ничего в спорте не достичь

— Какие у вас эмоции остались от Олимпиады в Пекине? От многих слышал, что едва ли не самые масштабные Игры в истории.

— Из тех, что я видела, это была самая замечательная Олимпиада. Организация была на самом высшем уровне. И проживание, и питание, и проведение самих соревнований. Я была на трех Олимпиадах, и вот самая-самая яркая была в Пекине. Не только потому, что там был у меня отличный результат, но и потому, что все было сделано на невероятно высоком уровне.

— Вам удалось побывать на церемонии открытия? Про нее с добрыми словами вспоминают до сих пор.

— На церемонии открытия, к сожалению, меня не было. Но я была на церемонии закрытия. Она тоже была на «Ласточкином гнезде», на этом же стадионе проводились и наши соревнования, легкая атлетика там соревновалась. Шикарный, конечно, стадион. И атмосфера была замечательная, трибуны полные каждый день практически. Когда выходишь на дорожку, сначала нет ощущения, что народу много, но вот когда поднимаешь голову наверх и видишь длинные ряды трибун, десятки и сотни рядов... Это завораживает.

— Для нас Игры в Пекине запомнятся еще и тем, что тогда российская легкая атлетика переживала один из лучших моментов. Команда тогда и правда была очень сильная?

— Чувствовалось, что наш спорт в расцвете сил, мы завоевали много медалей, именно в легкой атлетике. Хорошо подготовились, мы ехали с самыми серьезными намерениями.

— Насколько серьезными? Если говорить уже лично про вас, то на что рассчитывали до Олимпиады?

— На самом деле до Олимпиады у меня шел непростой сезон. В январе 2008-го я уже было хотела завершать свою спортивную карьеру. Мы с моим тренером Минуллой Низаметдиновичем Чинкиным приняли тогда такое решение. Но потом все-таки еще раз с ним посидели, подумали, поговорили по душам и пришли к общему мнению, что я перехожу к другому тренеру. В феврале я в первый раз поехала на сборы в Португалию под руководством Геннадия Михайловича Суворова. Он на тот момент был старшим тренером сборной России по выносливости. Он взял меня к себе в группу, и с февраля я уже тренировалась под его руководством. Группа была шикарная у нас — сильные девчонки, мальчишки. Помню еще, что мы с Аней Альминовой тогда вместе в одну группу синхронно пришли.

Единственное, на самом первом сборе Суворова с нами еще не было, он был в Москве на чемпионате мира в помещении. Но хоть он и был в России, работали по его плану. В основном, конечно, были в группе мальчишки, поэтому мы с Аней старались не отставать, они нас натаскивали, можно сказать. Тренировки были совсем не легкие, но за полгода практически мы подвелись к такому результату. В принципе, уже непосредственно перед тем как ехать на Олимпийские игры, мы понимали свои силы. У нас были контрольные соревнования, секунды были хорошие. Так что знали, что готовы пробежать очень быстро.

— Откуда пошли мысли о завершении карьеры? Не видели смысла продолжать, чувствовался кризис?

— Результаты никак не шли, тренировки казались скучными... Было такое ощущение, что предел. Что я уже всё как спортсмен, ничего уже не получится большого достичь в спорте. Раз так, то какой смысл продолжать? И тут Геннадий Михайлович говорит: а давай попробуем хотя бы! Получится — значит получится. Не получится — тогда уже точно будешь завершать. Вот мы и попробовали. Результат все знают. Конечно, было сложно, тренировались как не в себя. Но оно того стоило.

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На эмоциях даже не понимала, что творю

— Что чувствовали сразу после олимпийского финиша?

— У нас есть табло, поэтому во время бега я в любом случае контролировала время. И я знала, что бегу выше своего личного рекорда. Но загадывать ничего в нашем виде спорта нельзя ровно до последнего препятствия. Только вот когда я уже преодолела последний барьер, появилась уверенность, что я выиграла Олимпийские игры.

До этого момента расслабляться никак нельзя. Вспомните, как буквально за три препятствия до финиша испанка Марта Домингес упала, встать потом так и не смогла. Я ее хорошо знаю, мы с ней давно соревновались вместе. Она бежала на медаль. Но, к сожалению, зацепилась, упала и не смогла финишировать. Поэтому и я окончательно говорить, что дело сделано, могла только ближе к финишной черте.

— Понимали по ходу забега, что идете по графику мирового рекорда?

— Я понимала, что бегу быстро. До этого у меня был рекорд 9.01, и я смотрела по отсечкам, помнила, как я бежала первый километр, второй. Все это знаешь, следишь, контролируешь. Но и ощущения внутренние важны, я сразу сама встала, побежала. В своем ритме. Дело в том, что у меня длинные шаги, поэтому я не привыкла за кем-то бежать, под кого-то подстраиваться. Мне удобно широкими шагами бежать, поэтому я сразу изначально пошла с первых метров вперед, ни под кого ориентироваться, подстраиваться не хотела, повела девочек за собой.

— Кадры, которые облетели весь мир, — вы бежите по стадиону в Пекине с двумя флагами. Как родилась идея бежать не только с флагом России, но и с флагом Татарстана?

— На эмоциях, я, честно говоря, даже не понимала, что творю. А проблемы из-за флага Татарстана могли возникнуть у нас серьезные на самом деле! Мне в команде флаг передали, я и побежала — не знала ведь, не понимала, что этого делать нельзя. Нужны флаги стран-членов МОК и ООН. Как-то сказали, что татарский флаг похож на итальянский, вроде бы так историю разрулили. Ну и сослались на эмоции.

— То есть флаги республик в составе России на Олимпиаде запрещены? И шотландцы не могут выйти со своим флагом?

— Как я понимаю — нет. Мы приехали как сборная России, выступали под флагом России, поэтому у нас у всех единый флаг. Мы должны были бежать только под российским флагом. А у меня же эмоции, меня всю переполняло. Такое счастье! А мне потом говорят: ты зачем взяла флаг, ты что натворила? Потому что по регламенту меня даже могли лишить медали за флаг, который не допускается МОК. Я очень сильно переживала, что лишат медали, по идее то, что я сделала, — это неприемлемо.

— Неужели наказали бы спортсмена за порыв эмоций в такой момент?

— Я благодарна, что этого не случилось и меня не сняли. Не стали так дотошно смотреть на правила. И момент получился запоминающийся, в Татарстане точно заметили. Фотографии эти до сих пор периодически вижу, где мы бежим вдвоем с Катей Волковой, она тогда тоже представляла Татарстан. И вот мы с ней вдвоем несли наш татарский флаг.

— Кадры с Олимпиады в Пекине использовали и в качестве промокомпании Универсиады-2013.

— Видела в рекламных роликах перед Универсиадой. Приятно, конечно.

— Что для вас было тогда важнее — олимпийская победа или мировой рекорд?

— И то и то важно на самом деле. У меня была мечта — выбежать из девяти минут. Выбежать первой в мире. И я рада, что сделала это именно на Олимпийских играх. Это на всю жизнь. Но и олимпийская медаль сама по себе — на всю жизнь. Так что тут не выбрать.

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Не хватает международного соперничества — без него не показать высокие результаты

— Как обладательница мирового рекорда реагирует, когда кто-то его преодолевает?

— Мой мировой побили в 2016 году, сразу практически после Олимпиады превзошла его девочка из Бахрейна Рут Джебет. И она прилично так его превзошла. (27 августа 2016 в Париже Рут на этапе Бриллиантовой лиги установила новый мировой рекорд, показав время 8:52.78. - Прим. «СЭ»). У меня не было на самом деле по этому поводу какого-то расстройства. Я понимала, что легкая атлетика развивается, девочки развиваются, и рано или поздно он будет побит. Сам факт того, что он простоял восемь лет, уже говорит о многом.

— Олимпийский рекорд простоял и того больше — целых 16 лет.

— Я смотрела этот забег из Парижа-2024. Смотрела финал, видела, что начали быстро девочки, и понимала: олимпийский рекорд падет. Но 16 лет для легкой атлетики — большой срок.

— Получается, четыре Олимпиады подряд перед каждым забегом в стипль-чезе весь мир вспоминал про вас. Так как показывается в трансляции предыдущее лучшее достижение на дистанции. Было чувство гордости в этот момент?

— Разумеется, приятно, что помнят. И сейчас наверняка вспомнили, когда рекорд преодолели.

— А с чем связаны новые мировые рекорды? Это новые методики тренировок, новые технологии?

— Все в комплексе. Прогресс колоссальный, это и шиповки новые, экипировка, все по-другому. Сейчас появились карбоновые шиповки, они все равно дают преимущество. Не отрицая работу, не тренируясь, конечно, не покажешь результата. Но и обувь влияет на результат, особенно если мы говорим про спорт высших достижений и тем более битву за мировые рекорды.

— Какие впечатления в целом оставляет Олимпиада в Париже? Как я понял, вы активно следите.

— За соревновательной частью слежу. Открытие я не смотрела, мне это неинтересно, но вот легкую атлетику смотрю всегда обязательно. И я поражаюсь, результаты бешенные, бегут очень быстро и здорово. Готовность спортсменов невероятная. Мир продвинулся вперед, далеко вперед.

— С чем связаны быстрые секунды в Париже на «Стад де Франс»? Читал про особое покрытие беговой дорожки, она может давать преимущество в скорости?

— Дорожка, ее качество. Конечно, влияет на темп бега и итоговые секунды. Я бежала в Париже в 2003 году на чемпионате мира. С тех пор дорожки не один раз поменяли, но я помню, что бежалось здорово. Выступала на 5000 метров, стала седьмой. Все имеет значение, и дорожка, и экипировка самих атлетов, и методики тренировок. Это общий прогресс в спорте, прогресс конкретный во всех направлениях.

— При этом российская легкая атлетика последние 10 лет вынуждена вариться, по сути, в собственном соку. Сможем ли мы догнать этот мировой прогресс?

— Конечно, атлетам нашим трудно. Жалко, что наших нет, на международные старты не выпускают ни в каком качестве. Потому что тренировки есть тренировки, но нужны старты лучших против лучших. Международные, коммерческие, для роста результатов важна конкуренция. Здорово, что у нас в России начали проводить свои соревнования, это хорошо для спортсменов. Как-то хотя бы поддерживать ребят, хотя бы мотивацией и, давайте честно скажем, финансами.

Чтобы отдавать всего себя спорту, нужно получать за свои труды хотя бы какие-то деньги. И эти соревнования рассматривают скорее с точки зрения призовых. Но международного соперничества, реального драйва — не хватает. А без этого никуда. Нужно соперничать с другими спортсменами более высокого уровня, чтобы показывать более высокие результаты. Только так можно расти и двигаться вперед.

— То есть уровень за последние годы российской легкой атлетики просел?

— Увы и ах. У нас очень многие спортсменки могли бы посоревноваться и показать достойные результаты на крупных соревнованиях, однако не допускают. Теряется мотивация, стремление работать.

— Многие в принципе разочаровываются в легкой атлетике и либо уходят в другие виды спорта, например в регби, либо заканчивают со спортом вообще. Это серьезная проблема?

— А как иначе, если не видишь перспектив? Заканчивают с легкой атлетикой, потому что не видят света в конце тоннеля. Какого-то прогресса, возможных изменений. Кажется, что в ближайшее время не изменится в плане нашего отстранения ничего. У нас любая травма, и можно закончить со спортом.

Век спортсмена короткий, никогда не знаешь, сколько отведено быть среди лучших. Поэтому, пока есть силы, возможности и результаты, естественно, хотелось бы себя показать, победить. Какие-то деньги заработать на соревнованиях. Если в легкой атлетике ничего не получается, то, естественно, уходят в другие виды спорта, где можно также показывать высокие результаты и зарабатывать спортом.

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Препятствий у нас не было — бегали в Кисловодске на сборах, отталкиваясь от пеньков

— Вы сейчас, как я понимаю, тренируете в Набережных Челнах?

— Я набрала детей в прошлом году и начала с ними работать. Группа по легкой атлетике, ребята 2013-2015 годов рождения.

— Насколько вам интересна работа с начинающими спортсменами?

— Конечно, они пока еще делают только первые шаги. В первый год мы с ними еще просто знакомились. Сейчас вот потихонечку, во второй год начнем работать уже серьезнее. К тому же я еще набрала чуть постарше детишек, группа от мужа перешла ко мне. А так дети сначала привыкают к дисциплине, к спорту, ко мне. Потому что объективно еще маленькие. Не понимают, куда они пришли, зачем. Им больше поиграться хочется. Поэтому мы больше с ними, конечно, игрались. Поэтому ни о каких серьезных задачах разговор пока не идет. Тренирую через игру.

Я сама пришла в легкую атлетику только в третьем классе, в девять лет. Но быстро начала прогрессировать, с 10 лет уже училась в спортивном классе, где все занимались легкой атлетикой. Поэтому, когда дети приходят ко мне в семь лет, то нет у них никакого серьезного понимания, что они легкой атлетикой занимаются. Для них это все игра — вот я и играю. Занимаюсь постепенно, ввожу в дисциплины. Смотрю, кто к чему больше склонностей имеет.

— О каких-либо перспективах в таком возрасте говорить, видимо, еще рано?

— Есть очень хорошие детишки, которые только пришли, а уже начинают юношеские разряды показывать. Но я пока от них многого не требую, не хочу, чтобы уставали слишком. Спорт должен нравиться, сначала должен появиться сильный интерес. К тому же нагрузки с учебой и так серьезные у детей. А так развиваемся всесторонне — и бегаем, и прыгаем, и высоту пробуем, и длину. Подбираем дисциплины, к каким они больше предрасположены.

— Вначале все дети пробуют все — от стайерских дисциплин до толкания ядра?

— Сначала ты проходишь через многоборье. И прыжки, и толкание, и барьерный бег. Через все надо пройти. Только ближе к 13-14 годам видишь уже, у кого способности больше к спринту, у кого, наоборот, к длинным дистанциям. Или вообще к прыжкам.

— Почему для себя выбрали стипль-чез?

— Я всегда была именно стайером. Склонность к длинным дистанциям, на выносливость. Скорости стартовой у меня не было, реакции такой. Спринт всегда давался через боль, от меня уже все убегали, пока я только с колодок вставала. А вот длинные бега, средние дистанции мне давались хорошо. Даже нравилось. А стипль-чез появился в моей жизни неожиданно. Более того, у нас в Набережных Челнах и препятствий-то не было нормальных. И тут в 2001 году, если не ошибаюсь, мы поехали в Кисловодск на учебно-тренировочные сборы. Справлялись как могли, нашли пенечек, оттолкнулись от него, дальше от пенька пробежались. Пробовали сами бег с препятствиями.

Помню, как Михаил Павлович Кузнецов, тренер из Чебоксар, предложил моему тренеру Минулле Чинкину поставить меня на стипль-чез. Он сразу загорелся, видит, что высокая, ноги длинные. По идее, препятствия должна легко перелетать. До этого мы пробовали через барьеры прыгать. В феврале 2003-го проводили чемпионат России. Это был зимний чемпионат, два препятствия на 200-метровом круге. Пусть без ямы с водой, но все равно можно оценить потенциал. И я первым же стартом пробежала по мировому достижению. Так вот и поняли, что это мое. Начали готовиться к лету, хотели попробовать пробежать стипль-чез именно там, где есть яма с водой.

Впервые полноценные 3000 метров с препятствиями я пробежала в 2003 году на Мемориале братьев Знаменских в Туле. Пробежала неплохо. Притом что яму с водой я никогда не тренировала, у меня даже нужных кроссовок не было. Там нужны специальные шиповки с сеточкой, с дырочками, чтобы вода вытекала. Купила буквально вечером перед стартом, даже не пробовала их не разу. Надела и пробежала на хорошие секунды.

— Путь к мировому рекорду на Олимпиаде шел через барьерный бег по пенькам?

— Это давно все-таки было. И тогда женский стипль-чез еще не был в олимпийской программе. Я поехала в Афины бежать 5000 метров. Хотелось поехать на Олимпиаду, поэтому отбиралась на пятерке в классическом стайерском беге. Но уже тогда понимала, что мне интересен стипль-чез, когда еще в Туле на чемпионате России бежала по мировому. Потом новый рекорд установила уже через год в Афинах, на коммерческом старте.

— Сейчас вы бегаете? Одно время, помню, вас часто можно было встретить на различных любительских марафонах.

— Для себя я бегаю, в этом году с мужем пробежали Казанский марафон, бежали 10 километров. До этого меня колено беспокоило, давние травмы до сих пор дают о себе знать. Только вроде бы восстановилась, все нормально, не хотела испытывать организм на прочность. Поэтому бегаю для себя, для души. Для здоровья. Какие старты проводят у нас — стараюсь участвовать. Но марафон полный пробежать не планирую.

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— Насколько вам важно было показать хорошее время в забеге?

— Не скажу, что следила за временем. В мае у меня почти не было полноценных тренировок. Немного побегала у себя в городе по асфальту, работы конкретной никакой не проводила. Немного кроссы, немножко ОФП. Вместе с детишками своими и тренировалась сама. Так что ехала с мыслями: пробегу за 45 минут — будет замечательно.

Конечно, для 10 километров 45 минут — это не особенно быстро. Но и стремления все из себя выдавать не было. Встала, пробежала, практически не тренируясь — и, смотрю, выбежала из 41 минуты. Честно сказать, даже была удивлена, что удалось вообще фактически без какой-либо должной подготовки.

— Навыки с годами не уходят, получается?

— Если постараться и подготовиться — можно пробежать и значительно быстрее. Силы у меня еще есть, просто пока не вижу смысла так много закладывать ресурсов на забеги. Я просто приехала насладиться хорошей погодой, посоревноваться, получить удовольствие от бега и праздника спорта.

— Вы бежали среди простых любителей спорта. Узнавали в толпе, просили сфотографироваться?

— Разумеется. Конечно, уже после забега подходили с просьбой о фото, до старта все готовятся к дистанции. Приятно, что помнят и узнают.

Гульнара Самитова-Галкина

Родилась 9 июля 1978 года в Набережных Челнах.

Специализация: бег на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез), бег на 5000 метров, марафонский бег.

Достижения: олимпийская чемпионка, рекордсменка мира, чемпионка Европы, четырехкратная обладательница Кубка Европы, бронзовый призер чемпионата мира в помещении.

Личный рекорд: 8:58,81 в беге на 3000 метров с препятствиями (бывший мировой рекорд, бывший олимпийский рекорд), 14:33,13 в беге на 5000 метров.