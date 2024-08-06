Хаос в олимпийском забеге. У кенийки сначала отобрали медаль, но затем передумали

Результат Фейт Кипьегон на дистанции 5000 метров сначала аннулировали из-за инцидента на беговой дорожке, но потом вернули награду.

Драма в легкоатлетической программе Олимпиады в Париже развернулась вокруг женского забега на 5000 метров. Фейт Кипьегон из Кении завершила дистанцию на втором месте, уступив только соотечественнице Беатрис Чебет. Однако после завершения соревнований Фейт столкнулась с огромным разочарованием. Ее серебряную медаль аннулировали, а саму спортсменку дисквалифицировали за нарушение. Дело дошло до апелляции, после которой результат Кипьегон восстановили.

Спорная дисквалификация

За два круга до финиша забега на 5000 метров Фейт схватила эфиопскую атлетку Гудаф Цегай. Кипьегон пыталась не пустить соперницу вперед, но из-за высокой плотности сцепилась с ней руками. Изначально организаторы соревнований посчитали, что кенийка создала препятствие для Цегай, и аннулировали результат Кипьегон. Это решение вызвало немало споров среди болельщиков и специалистов.

— Я этого не понимаю. По-моему, Цегай хотела срезать и вклиниться вперед. Кипьегон поднимает руку. Цегай возвращается и почти сбивает ее с трассы. Я этого не понимаю, — заявила комментатор NBC и известная бегунья на длинные дистанции Кара Гучер из США.

В результате Кипьегон, одна из сильнейших легкоатлеток планеты, временно осталась без заслуженной серебряной медали. Фейт уже дважды выигрывала Олимпиаду (2016 и 2020), а еще установила мировой рекорд на дистанции 1500 метров.

Фейт Кипьегон. Фото Reuters

Апелляция

Кенийскую сборную не устроило решение организаторов. Они направили апелляцию с целью пересмотра сурового наказания Фейт. После рассмотрения дела дисквалификацию отменили и Кипьегон вернули заслуженную медаль.

— Апелляционное жюри восстановило кенийскую спортсменку Фейт Кипьегон в звании серебряной медалистки в беге на 5000 метров среди женщин, — говорится на официальном сайте, который сообщает результаты забегов.

В итоге спортсменки из Кении заняли два первых места в финале забега на 5000 метров. Олимпийское золото завоевала Беатрис Чебет, серебро после апелляции вернулось к Кипьегон. Не зря все-таки девушки радовались на стадионе сразу после дистанции, обнимаясь вместе с национальным флагом.

Фейт Кипьегон (слева) и Беатрис Чебет. Фото AFP

Другая участница инцидента на беговой дорожке — рекордсменка мира Гудаф Цегай из Эфиопии — финишировала в Париже только на девятом месте.