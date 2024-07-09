Лучшая спринтерша России выполнила олимпийский норматив. Какие у нее были бы перспективы в Париже?

Кристине Макаренко не повезло с эпохой.

Легкая атлетика. Кубок России

Чебоксары. Женщины. 100 м

1. Кристина Макаренко — 11,01

2. Янина Луценко (Белоруссия) — 11,24

3. Юлия Караваева — 11,24

В Чебоксарах жарко не только буквально, но и фигурально. Летний Кубок России по легкой атлетике на удивление радует результатами. Причем если к рекордам в спортивной ходьбе мы уже привыкли, то вот быстрые секунды в спринте — это что-то новое. Блеснула наша главная звезда Кристина Макаренко. Девушка обновила свой личный рекорд почти на 10 сотых и едва не перешагнула психологически важную отметку в 11 секунд. Но главное — за месяц до Олимпиады Макаренко уверенно закрывает олимпийский норматив. Какие у Кристины были бы перспективы в Париже?

Новый личный рекорд на фоне локальных неудач

Наша главная звезда спринта Кристина Макаренко обновила личный рекорд, пробежав на этапе Кубка России в Чебоксарах сотку за 11,01. Предыдущее достижение Кристины — 11,10. То есть оно улучшилось сразу на 0,09 секунды — для спринта подобный разрыв не просто значительный. Это шаг в новую лигу. «Очень большую роль сыграл мой настрой, — объяснила затем Макаренко свое новое достижение. — Недавний проигрыш в Брянске немного меня, так скажем, взбодрил. Заставил задуматься о том, что надо бежать быстрее. И сегодня сошлось все просто: настрой, погода, ветер, дорожка. Все просто супер». Кристина заверяет, что понимала: она пробежит быстро. Однако того, что получится настолько хорошо, с личным рекордом и таким гандикапом, разумеется, не ожидала. Это видно по первым эмоциям спортсменки — она с трудом сдерживала слезы, когда ее поздравляли соперницы по забегу.

Не обошлось и без поздравлений от комментатора Ольги Богословской. Мэтр телевизионного цеха в былые годы тоже бегала спринт. Ее личный рекорд был 11,07, что давало определенную индульгенцию на свободную критику. Что могут сказать против Богословской бегуньи этого поколения, если они и близко не могут подобраться к цифрам Ольги? Макаренко же ее достижения перебила, что, впрочем, Богословскую только порадовало. «У нее давно такого не было. С первых метров все как надо. А то либо старт хороший, либо финиш не получается. А здесь — потрясающе. Посмотрите: бедро держала, шикарное отталкивание, быстро уходила со стопы», — восхищалась она Макаренко в прямом эфире. И отметила важный нюанс — Кристина пробежала быстрее олимпийского норматива, так что в альтернативной реальности уже точно попала бы на Олимпиаду прямой личной квотой.

Кристина Макаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Макаренко может удивлять в России и Европе, но не на мировом уровне

Только вот российская легкая атлетика в такой ситуации, что там даже о нейтральном статусе остается только мечтать. Причем не с 2022 года, а еще с 2015-го. Скоро стукнет юбилей российской легкоатлетической изоляции, и практически вся карьера Кристины пришлась именно на эту эпоху. «Рада, что пробежала быстрее олимпийского норматива, доказала себе, что могу. Очень хочется теперь выбежать из 11 секунд. Считаю, что теперь это возможно. Время еще есть, надеюсь, получится», — сказала она журналистам. И отметила, что о возможности выступать на Олимпиаде даже не думает. Зачем забивать себе голову и расстраиваться? Еще месяц назад на Играх БРИКС в Казани Кристина сетовала, что перестала думать о будущем в принципе. Иначе следом за надеждами придет разочарование. Ее задача бегать прямо здесь и сейчас — где допускают.

При этом, конечно, на серьезные результаты на международном уровне надеяться было бы слишком смело. Разве что на чемпионате Европы — секунды Макаренко позволили бы подняться на вторую ступеньку пьедестала турнира в Риме следом за британкой Диной Эшер-Смит. А вот олимпийский — шансов никаких. Выход в финал и то фантастика, ведь сразу 24 девушки в этом сезоне были быстрее Кристины, и большинство из них — из стран Африки и Северной Америки. Конкурентное время на мировом уровне — это диапазон от 10,60 до 10,80.

Последней отечественной спортсменкой, кому такие секунды покорялись, была Ирина Привалова. В 1994 году она выдала 10,77 — никто и близко к таким цифрам среди уроженок России больше не приблизился. Второй результат в истории Галины Мальчугиной — 10,96, третий у Натальи Вороновой — 10,98. Золотая эпоха российского спринта 1990-х — сейчас о таком разве что мечтать. Но это все цифры из прошлого, так что Макаренко теперь официально самая быстрая россиянка XXI века. Звучит неплохо, и в альтернативной реальности вне санкций она была бы популярна и известна на всю страну. Но Кристине пока нужно сражаться с секундомером, ведь до грозных соперниц ее не допускают.