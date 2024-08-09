Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 14:00

Неудержимая американка! Маклафлин-Леврон установила в Париже свой шестой мировой рекорд

Маклафлин-Леврон выиграла золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами
Екатерина Зобова
Сидни Маклафлин-Леврон — королева бега на 400 метров с барьерами.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Спортсменка преодолела 400 метров с барьерами за 50,37 секунды.

Сидни Маклафлин-Леврон уже давно стала королевой на дистанции 400 метров с барьерами. Спортсменка впервые побила мировой рекорд в данном виде программы в 2021 году во время отборочных соревнований в США и с тех пор четыре раза его обновила (50,65 сек).

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Легкая атлетика. Женщины. 400 м с/б. Финал
1. Сидни Маклафлин-Леврон (США) — 50,37
2. Анна Кокрелл (США) — 51,87
3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,15

Соперничества не получилось

Единственной легкоатлеткой, которая могла бросить вызов американке, считалась нидерландка Фемке Бол. Она также в этом году выбегала из 51-й секунды. На соревнованиях в Швейцарии в июле спортсменка установила новый рекорд Европы (50,95).

Кроме того, бегунья ранее продемонстрировала, что подошла к Играм в отличной форме. В смешанной эстафете 4х400 метров она уходила на дистанцию даже не в тройке сильнейших, однако смогла опередить всех соперниц и финишировать первой, принеся сборной Нидерландов золото.

Ноа Лайлс после финиша забега на&nbsp;200 метров. Лайлс хвастается, что взял бронзу после ковида. При этом он подверг опасности соперников

Поэтому ожидалась захватывающая дуэль двух атлеток на скоростях, приближенных к рекордным. Тем более бежали Маклафлин-Леврон и Бол по соседним дорожкам: пятой и шестой соответственно. Однако соперничества как такового не получилось. Американка взяла такой темп, что уже через 200 метров не было никаких сомнений в ее победе. Кроме того, Сидни вновь (в шестой раз!) обновила мировой рекорд, сняв с него целых три сотых — 50,37 секунды.

Сидни Маклафлин-Леврон одерживает убедительную победу.
Фото Reuters

«Это благословение. Я рада иметь возможность снова выступить на Олимпиаде, рада быть здоровой. У меня было много ожиданий перед этой гонкой. Бог был добр ко мне», — сказал победительница забега.

А вот попытка Бол удержаться за Маклафлин-Леврон сыграла с ней злую шутку. На последних метрах дистанции она без сил просто бросила бежать и в итоге осталась только с бронзой. Нидерландку обошла американка Анна Кокрелл.

Летсиль Тебого. Спринтер из Ботсваны неожиданно стал олимпийским чемпионом

Мы зашли очень далеко

«Сидни действительно подняла планку. Она преодолела 400 метров за 50 секунд, когда я — за 52. Сегодня она снова доказала, что может выступать хорошо в самый важный момент. И удивительно быть частью этого», — сказала Бол.

Интересно, что Маклафлин-Леврон на достигнутом результате останавливаться не собирается. По словам американки, на данной дистанции можно выбежать из 50 секунд.

Сидни Маклафлин-Леврон и ее новый мировой рекорд.
Фото Reuters

«Мы зашли очень далеко. Я должна отдать должное дамам рядом со мной за помощь в этом. Мы сделали очень популярным наш вид программы. И я действительно думаю, что 49 секунд возможны. Ведь мы с соперницами подталкиваем друг друга к этому, становимся лучше, совершенствуемся и ищем способы повысить результаты, которые раньше казались невозможными», — резюмировала Сидни.

Надо отметить, что Маклафлин-Леврон стала первой легкоатлеткой, которая сумела дважды подряд выиграть золото Игр на дистанции 400 метров с барьерами. Всего у нее уже три медали высшей пробы. Еще одну награду она может завоевать в женской эстафете 4х400.

Ламеха Гирма. Трагедия: мировой рекордсмен упал во время забега. Он не двигался — Гирму унесли на носилках

А вот будет ли 25-летняя американка выступать до домашних Игр в Лос-Анджелесе, пока остается под вопросом.

«Я не могу еще твердо ответить «да» или «нет». В жизни есть много вещей, помимо бега, которыми мне хотелось бы заниматься», — призналась атлетка.

легкая атлетика
Олимпиада
2
Обсудить
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Биография Алексея Коровашкова: жизнь и спортивная карьера призера Олимпийских игр в Лондоне
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лайлс хвастается, что взял бронзу после ковида. При этом он подверг опасности соперников