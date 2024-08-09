Неудержимая американка! Маклафлин-Леврон установила в Париже свой шестой мировой рекорд

Спортсменка преодолела 400 метров с барьерами за 50,37 секунды.

Сидни Маклафлин-Леврон уже давно стала королевой на дистанции 400 метров с барьерами. Спортсменка впервые побила мировой рекорд в данном виде программы в 2021 году во время отборочных соревнований в США и с тех пор четыре раза его обновила (50,65 сек).

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Женщины. 400 м с/б. Финал

1. Сидни Маклафлин-Леврон (США) — 50,37

2. Анна Кокрелл (США) — 51,87

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,15

Соперничества не получилось

Единственной легкоатлеткой, которая могла бросить вызов американке, считалась нидерландка Фемке Бол. Она также в этом году выбегала из 51-й секунды. На соревнованиях в Швейцарии в июле спортсменка установила новый рекорд Европы ( 50,95).

Кроме того, бегунья ранее продемонстрировала, что подошла к Играм в отличной форме. В смешанной эстафете 4х400 метров она уходила на дистанцию даже не в тройке сильнейших, однако смогла опередить всех соперниц и финишировать первой, принеся сборной Нидерландов золото.

Поэтому ожидалась захватывающая дуэль двух атлеток на скоростях, приближенных к рекордным. Тем более бежали Маклафлин-Леврон и Бол по соседним дорожкам: пятой и шестой соответственно. Однако соперничества как такового не получилось. Американка взяла такой темп, что уже через 200 метров не было никаких сомнений в ее победе. Кроме того, Сидни вновь (в шестой раз!) обновила мировой рекорд, сняв с него целых три сотых — 50,37 секунды.

Сидни Маклафлин-Леврон одерживает убедительную победу. Фото Reuters

«Это благословение. Я рада иметь возможность снова выступить на Олимпиаде, рада быть здоровой. У меня было много ожиданий перед этой гонкой. Бог был добр ко мне», — сказал победительница забега.

А вот попытка Бол удержаться за Маклафлин-Леврон сыграла с ней злую шутку. На последних метрах дистанции она без сил просто бросила бежать и в итоге осталась только с бронзой. Нидерландку обошла американка Анна Кокрелл.

Мы зашли очень далеко

«Сидни действительно подняла планку. Она преодолела 400 метров за 50 секунд, когда я — за 52. Сегодня она снова доказала, что может выступать хорошо в самый важный момент. И удивительно быть частью этого», — сказала Бол.

Интересно, что Маклафлин-Леврон на достигнутом результате останавливаться не собирается. По словам американки, на данной дистанции можно выбежать из 50 секунд.

Сидни Маклафлин-Леврон и ее новый мировой рекорд. Фото Reuters

«Мы зашли очень далеко. Я должна отдать должное дамам рядом со мной за помощь в этом. Мы сделали очень популярным наш вид программы. И я действительно думаю, что 49 секунд возможны. Ведь мы с соперницами подталкиваем друг друга к этому, становимся лучше, совершенствуемся и ищем способы повысить результаты, которые раньше казались невозможными», — резюмировала Сидни.

Надо отметить, что Маклафлин-Леврон стала первой легкоатлеткой, которая сумела дважды подряд выиграть золото Игр на дистанции 400 метров с барьерами. Всего у нее уже три медали высшей пробы. Еще одну награду она может завоевать в женской эстафете 4х400.

А вот будет ли 25-летняя американка выступать до домашних Игр в Лос-Анджелесе, пока остается под вопросом.