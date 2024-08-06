Рана Рейдер подозревается в харасменте по отношению к трем женщинам, которые подали иски в суд штата Флорида.

Американский тренер Рана Рейдер уже становился героем неприятных историй, связанных как с домогательствами, так и с допинговым скандалом. Но сейчас — о первом. В 2021 году агентство SafeSport объявило о расследовании в отношении американца, на которого были поданы многочисленные жалобы от женщин. Сурового наказания Рейдер избежал и отделался лишь 12-месячным испытательным сроком и обучением по программе SafeSport после признания в «дисбалансе сил в интимных отношениях с одной из спортсменок».

Новый сюжетный поворот закрутился на Играх в Париже. Рана готовил к Олимпийским стартам канадского бегуна Андре де Грасса и итальянца Ламонта Марселя Джейкобса. После официальной информации о том, что 54-летний Рейдер получил аккредитацию во Францию от Канадского национального олимпийского комитета, три женщины подали иски в суд в штате Флорида. Об этом сообщает издание The Times.

Андре Де Грассе, который тренируется с Раном Рейдером. Фото Global Look Press

Одна из спортсменок обвинила тренера в сексуальном и эмоциональном насилии и домогательствах, другая — в сексуальных и словесных. История третьей девушки не разглашается. Как сообщил адвокат Рейдена, они обратятся в Ассоциацию легкой атлетики США после Олимпиады. В судебном процессе в качестве ответчиков также числятся компании Adidas и Puma наряду с Ассоциацией легкой атлетики США и легкоатлетическим клубом Reider's Tumbleweed. Adidas тем временем попыталась самоустраниться, заявив, что история с обвинениями связана с периодом, когда компания еще не сотрудничала с тренером.

Рейдер — большая фигура в легкой атлетике. В разные годы этот специалист работал со спортсменами первой величины. Канадец Андре де Грасс — олимпийский чемпион на дистанции 200 метров. Ламонт Марсель Джейкобс из Италии — двукратный победитель Олимпиады. Среди легкоатлетов, которых тренировал американец, были Кристиан Тейлор, Тианна Бартолетта, Дафне Схипперс, Адам Джемили и другие известные люди.

После первых слухов о скандалах спортивные федерации разных стран рекомендовали (а британцы вовсе потребовали) прекратить сотрудничество с Рану. К советам прислушались не все. Это подтверждает профессионализм Рейдена, раз атлеты, несмотря на репутационные риски, прибегали к его помощи. Однако новый судебный поворот и последующие разбирательства могут окончательно обрушить тренерские акции американца.