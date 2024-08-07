Бегунья из Афганистана устроила на Олимпиаде политическую акцию. Она напомнила о правах женщин

Кимия Юсофи прославилась в Париже не скоростью на дорожке, а своими заявлениями.

Олимпиада и раньше была популярным местом для политических заявлений. А после того как МОК официально снял запрет на различные акции во время соревнований, желающих использовать крупнейший спортивный форум в таких целях стало еще больше.

Для многих это последний крик о помощи и попытка воззвать к «цивилизованному» миру. Баскетбольная сборная Южного Судана напомнила о гражданской войне в своем регионе, спортсмены из арабских стран — о ситуации в Палестине. Афганская легкоатлетка Кимия Юсофи выступила за права женщин у себя на родине, с которыми после прихода к власти радикальных исламистов ситуация осложнилась.

Предварительный забег стометровки превратился в митинг

Предварительные забеги даже на такой элитной дистанции, как 100 метров, редко когда привлекают большое внимание. Однако афганская спринтерша Кимия Юсофи заставила рассказать о своем забеге все мировые СМИ. Поразила она не результатом, скорее наоборот — Юсофи заняла последнее место. Важнее, что после финиша она отклеила свой стартовый номер и достала из-под него послание для мира. На листе А4 черным цветом было написано «образование». Слово «спорт» девушка вывела зеленым. Красным, третьим цветом официального флага светского Афганистана, 28-летняя спортсменка написала «наши права». И хоть утреннюю сессию по легкой атлетике показывают только профильные спортивные телеканалы, кадры с Юсофи облетели весь мир. Спустя пару дней Кимия вновь призвала обратить внимание на Афганистан со стадиона «Стад де Франс» на первых полосах The Guardian и New York Times.

Позднее в беседе с журналистами Юсофи подробнее рассказала о своей акции. «Это послание для афганских девочек, — пояснила Кимия. — Не сдавайтесь, не позволяйте другим решать за вас. Просто ищите возможность, а затем используйте ее». Это пока самая заметная история о сборной Афганистана на Олимпиаде, которая выступает в Париже в странном статусе. Страна была близка к новому отстранению, руководитель НОК Афганистана, как и большинство спортивных чиновников при прежнем правительстве, по факту сейчас не представляет свою родину и живет в изгнании. А новые власти, которые взяли Кабул в 2021 году, утверждают, что от Исламского эмирата Афганистан во Францию поехали только три атлета — и все мужчины. Девушек в сборной Афганистана для исламистов будто бы не существует, при этом напрямую запретить им выступать за страну афганцы не могут, да и не хотят — в таком случае МОК точно наложил бы санкции.

Кимия Юсофи и Шэрон Стоун. Фото Getty Images

Юсофи дважды убегала из Афганистана и тренируется сейчас в Австралии

Хотя даже сейчас пассивность чиновников из Лозанны вызывает большие вопросы. Сразу после того, как талибы (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено) пришли к власти, более 70 афганских спортсменов и членов их семей бежали из страны. Среди таких беженцев и Кимия Юсофи. Она перебралась на постоянное место жительства в Австралию, где и продолжила тренироваться. Это не первый случай в жизни Кимии, когда ей пришлось уезжать из страны. Родилась Юсофи ровно в тот год, когда «Талибан» в первый раз захватил Кабул и провозгласил верховенство исламского права. Родители бежали в Иран, где, глядя на своих братьев и иранскую легкоатлетку Марьям Туси, девушка и поняла, что ее страсть — это бег. Тем не менее задуматься о полноценной карьере спортсменки Кимия смогла только после смены власти в Афганистане.

Светскому Афганистану нужны были девушки в спорте, чтобы соответствовать требованиям МОК и спортивных федераций по видам спорта. На Юсофи обратили внимание, помогли с зарубежными сборами. И усилия оправдались — в 2016-м девушка попала на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где несла флаг своей страны. Спустя пять лет ей снова доверили знамя Афганистана — уже на открытии Игр в Токио. В обоих случаях Юсофи была единственной афганкой на соревнованиях, и МОК планировал через нее продвигать женский спорт в Центральной Азии. Однако теперь, с ренессансом радикального ислама, занятия спортом для девушек в Афганистане под запретом. Сбежавшие от талибов атлетки рассказывают истории о том, как к ним в тренировочные залы врывались люди с автоматами и требовали перестать гневить Аллаха. Писали даже о случаях публичных расстрелов, правда, доказательств эти истории так и не получили.

Кимия Юсофи. Фото Getty Images

Глава НОК Афганистана не влияет на спорт в своей стране

Представители Международного олимпийского комитета, с одной стороны, решительно осуждают любые попытки дискриминации по признакам пола или расы и тем более ограничения на занятия физической культурой. С другой — в 2023 году директор по олимпийской солидарности при МОК Джеймс Маклеод заявил, что правительство Афганистана действует в верном направлении, после того как страна послала группу девушек на Исламские игры солидарности. Также страна участвовала в Кубке мира по крикету, правда, только мужской сборной. Отстранение от Олимпиады в Сиднее едва ли приблизило афганских девушек к равноправию, однако и игнорирование проблемы в попытках добиться диалога с новыми властями Кабула явно делу на помогает. Как ведомство Томаса Баха может быть «довольно тем, что происходит в Афганистане», после многочисленных свидетельств давления на женщин в спорте? Обещание «внимательно следить» за афганцами пока так и остается обещанием.

Еще в марте 2022 года Министерство образования Афганистана запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. 21 декабря 2022-го стало известно о запрете на посещение высших учебных заведений. На текущий момент женщины не могут получить никакое образование, кроме религиозных курсов. В стране введен строгий дресс-код для женщин в публичных местах, есть ограничения на допустимые виды деятельности, а недавно вновь была разрешена процедура побивания камнями супруги за измену. Юсофи и сестры Фарида и Юлдуз Хашими из велоспорта для талибов как невидимки. Нет для них и светского флага — у Исламского эмирата государственные символы иные. Но и МОК живет иллюзиями, до сих пор считая руководителем спорта в Афганистане главу НОК Вали Рахими, проживающего сейчас в Германии.