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Легкая атлетика

Париж-2024

10 августа, 23:45

Американец отказался разделить золото в прыжках в высоту с новозеландцем. И в итоге вообще его не получил

Новозеландец победил американца в перепрыжке за золото на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Хэмиш Керр.
Фото Reuters
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Хэмиш Керр и Шелби Макьюэн решили судьбу медалей в перепрыжке.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Прыжки в высоту. Мужчины. Финал
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) — 2,36
2. Шелби Макьюэн (США) — 2,36
3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,34

Новозеландец Хэмиш Керр стал олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту. Спортсмен показал одинаковый результат с американцем Шелби Макьюэном, который отказался делить золотые медали, как это произошло на прошлых Играх. В перепрыжке сильнее оказался Керр.

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Керр и Макьюэн показали результат 2,36 метра, затратили одинаковое количество попыток и не преодолели высоту 2,38. У атлетов было два выхода: разделить между собой золотую медаль, как это было на прошлой Олимпиаде, либо устроить перепрыжку для определения сильнейшего. Шелби отказался делить первое место, поэтому атлеты получили дополнительные попытки.

Шелби Макьюэн.
Фото Reuters

В перепрыжке Керр первым взял высоту 2,34 метра и стал единогласным чемпионом. Хэмиш принес Новой Зеландии уже девятое золото на этой Олимпиаде, что стало рекордом для страны. В общем зачете команда уже на 12-м месте. Серебро Макьюэна стало первой медалью США в прыжках в высоту после золота Эрика Кинарда на Играх-2012.

Многие болельщики сборной США в соцсетях с критикой отнеслись к решению Макьюэна не делить золотую медаль. Штаты борются за лидерство в общем зачете с Китаем и на момент соревнований в легкой атлетике отставали (37 против 38), поэтому награда Шелби могла бы сравнять сборную с конкурентом.

Хэмиш Керр.
Фото AFP

Hubert Brown Jr.: «Шелби Макьюэн, ты тупица»;

Hacked Bracket: «Шелби Макьюэн. Что, ради бога, у него в голове, чтобы отказаться от золотой медали? Мне непостижимо, как ты это сделал», — пишут серебряному призеру.

Шелби Макьюэн.
Фото Reuters

Третье место досталось чемпиону прошлых Игр катарцу Мутазу Баршиму — он показал результат 2,34 метра. В Токио Баршим как раз разделил золото с итальянцем Джанмарко Тамбери. Тогда оба затратили одинаковое количество попыток на 2,37 метра и не взяли 2,39. Сам Тамбери в прошедшем турнире занял лишь 11-е место — он с трудом вышел на старт соревнований из-за проблем с почками.

легкая атлетика
Олимпиада
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