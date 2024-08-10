Американец отказался разделить золото в прыжках в высоту с новозеландцем. И в итоге вообще его не получил

10 августа, 23:45
Олимпийские игры. Париж (Франция)
Прыжки в высоту. Мужчины. Финал
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) — 2,36
2. Шелби Макьюэн (США) — 2,36
3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,34
Новозеландец Хэмиш Керр стал олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту. Спортсмен показал одинаковый результат с американцем Шелби Макьюэном, который отказался делить золотые медали, как это произошло на прошлых Играх. В перепрыжке сильнее оказался Керр.
Керр и Макьюэн показали результат 2,36 метра, затратили одинаковое количество попыток и не преодолели высоту 2,38. У атлетов было два выхода: разделить между собой золотую медаль, как это было на прошлой Олимпиаде, либо устроить перепрыжку для определения сильнейшего. Шелби отказался делить первое место, поэтому атлеты получили дополнительные попытки.
В перепрыжке Керр первым взял высоту 2,34 метра и стал единогласным чемпионом. Хэмиш принес Новой Зеландии уже девятое золото на этой Олимпиаде, что стало рекордом для страны. В общем зачете команда уже на 12-м месте. Серебро Макьюэна стало первой медалью США в прыжках в высоту после золота Эрика Кинарда на Играх-2012.
Многие болельщики сборной США в соцсетях с критикой отнеслись к решению Макьюэна не делить золотую медаль. Штаты борются за лидерство в общем зачете с Китаем и на момент соревнований в легкой атлетике отставали (37 против 38), поэтому награда Шелби могла бы сравнять сборную с конкурентом.
Hubert Brown Jr.: «Шелби Макьюэн, ты тупица»;
Hacked Bracket: «Шелби Макьюэн. Что, ради бога, у него в голове, чтобы отказаться от золотой медали? Мне непостижимо, как ты это сделал», — пишут серебряному призеру.
Третье место досталось чемпиону прошлых Игр катарцу Мутазу Баршиму — он показал результат 2,34 метра. В Токио Баршим как раз разделил золото с итальянцем Джанмарко Тамбери. Тогда оба затратили одинаковое количество попыток на 2,37 метра и не взяли 2,39. Сам Тамбери в прошедшем турнире занял лишь 11-е место — он с трудом вышел на старт соревнований из-за проблем с почками.