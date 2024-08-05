0,005 секунды! Только взгляните на исторический фотофиниш стометровки на Олимпиаде

Победил американец Ноа Лайлс .

Олимпийские игры. Мужчины. 100 метров. Финал

1. Ноа Лайлс (США) — 9,784

2. Кишейн Томпсон (Ямайка) — 9,789

3. Фред Керли (США) — 9,81

4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,82

5. Ламонт Джекобс (Италия) — 9,85

6. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 9,86

7. Кеннет Беднарек (США) — 9,88

8. Облике Севилл (Ямайка) — 9,91

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх состоялось одно из центральных событий: забег на сто метров у мужчин. Победу в нем одержал спортсмен из США Ноа Лайлс с результатом 9,79 секунды. Аналогичный показатель у серебряного призера Кишейна Томпсона из Ямайки, бронзу взял американец Фред Керли (9,81).

Традиционно это состязание привлекает огромное внимание зрителей, несмотря на то что великий ямаец Усэйн Болт завершил карьеру. На этот раз никто из участников не смог подобраться к его мировому рекорду (9,58), установленному в 2009 году.

Соревнования в этом году отличались тем, что в них не было фаворита: сразу несколько бегунов претендовали на золото, и решить исход титула могли доли секунд. Так оно и получилось.

Фото AFP

Забег получился зрелищным, а особенно ярким получился финиш. После его окончания атлеты не понимали, кто победил: им пришлось ждать какое-то время, прежде чем были обнародованы результаты. Оказалось, что Лайлс обошел Томпсона благодаря тысячным долям секунды. Официальный результат американца —9,784, ямайца — 9,789.

Для определения медалистов потребовался фотофиниш, на котором видно, что торс Лайла на несколько сантиметров впереди корпуса Томпсона.

В забеге участвовал и победитель прошлых Игр в Токио, итальянец Марсель Якобс — он финишировал пятым с результатом 9,85.

Лайлс — 27-летний американский легкоатлет, рекордсмен США в забеге на 200 метров, обладатель бронзовой медали на этой дистанции на Олимпиаде-2020. Шестикратный чемпион мира, в том числе, обладатель золота на стометровке на ЧМ-2023 в Будапеште.

Ноа Лайлс. Фото AFP

«Это то, чего я хотел: тяжелая борьба, потрясающие соперники, — цитирует Reuters Лайлса после забега, — Все были готовы к схватке, и я собирался доказать, что мужчина среди них всех, что волк из волков».

Лайлс принес США первое золото на стометровке за 20 лет. Последним олимпийским чемпионом-американцем в этой дисциплине становился Джастин Гэтлин, победивший в Афинах в 2004 году со временем 9,85.