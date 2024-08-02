Марафонка выступила на дистанции 100 метров. Ее взяли на Игры вместо чемпионки страны

Шарон Фирисуа представляет Соломоновы Острова.

В пятницу, 2 августа, на Олимпиаде прошли предварительные раунды в беге на 100 м среди женщин. Одной из главных неожиданностей турнира выглядело появление на дорожке Шарон Фирисуа из сборной Соломоновых Островов — девушка специализируется на длинных дистанциях и на прошлых Играх бежала в марафоне.

Фирисуа в своем забеге финишировала девятой с временем 14,31 — худшим показателем среди всех участвующих спортсменок. При этом результат Шарон в протоколе отображается как персональный рекорд: неудивительно, ведь она обычно выступает совсем в других дисциплинах.

На прошлых Играх Шарон приняла участие в марафоне, а на Олимпиаде 2016 года — в забеге на 5000 м. В обоих случаях заняла места, далекие от пьедестала — 15-е и 72-е соответственно. При этом для Соломоновых Островов Фирисуа — настоящая легенда легкой атлетики. Она рекордсменка страны в беге на милю, 3000 м, 3000 м с препятствиями, 5000 м, 10 000 м и марафоне. Однако все эти дистанции в несколько раз длиннее той, на которой она выступила в Париже.

Шарон не прошла олимпийский отбор в марафоне и поэтому выступила в спринтерской дисциплине — туда у Соломоновых Островов была квота. При этом на Игры не поехала чемпионка страны на этой дистанции Джовита Аруния, чей личный рекорд составляет 12,87 секунды. Также эта спортсменка выступала в беге на 100 м на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

Шарон Фирисуа (справа). Фото Global Look Press

Непонятно, почему на Олимпиаду в итоге поехала Шарон. После забега она отказалась давать комментарии СМИ — предположительно по указанию руководителей Олимпийского комитета Соломоновых Островов, которые также не разговаривали с медиа.

22-летняя Аруния серьезно разозлилась из-за такого решения. «Я больше не буду соревноваться из-за того, что они сделали», — пригрозила девушка. В марте она установила личный рекорд на 60 м в помещении в 8,19 секунды, выступив на чемпионате мира в Глазго.