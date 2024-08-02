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Париж-2024

Сегодня, 21:35

Марафонка выступила на дистанции 100 метров. Ее взяли на Игры вместо чемпионки страны

Марафонка Фирисуа выступила на дистанции 100 метров
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Шарон Фирисуа (вторая слева).
Фото Reuters
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Шарон Фирисуа представляет Соломоновы Острова.

В пятницу, 2 августа, на Олимпиаде прошли предварительные раунды в беге на 100 м среди женщин. Одной из главных неожиданностей турнира выглядело появление на дорожке Шарон Фирисуа из сборной Соломоновых Островов — девушка специализируется на длинных дистанциях и на прошлых Играх бежала в марафоне.

Фирисуа в своем забеге финишировала девятой с временем 14,31 — худшим показателем среди всех участвующих спортсменок. При этом результат Шарон в протоколе отображается как персональный рекорд: неудивительно, ведь она обычно выступает совсем в других дисциплинах.

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На прошлых Играх Шарон приняла участие в марафоне, а на Олимпиаде 2016 года — в забеге на 5000 м. В обоих случаях заняла места, далекие от пьедестала — 15-е и 72-е соответственно. При этом для Соломоновых Островов Фирисуа — настоящая легенда легкой атлетики. Она рекордсменка страны в беге на милю, 3000 м, 3000 м с препятствиями, 5000 м, 10 000 м и марафоне. Однако все эти дистанции в несколько раз длиннее той, на которой она выступила в Париже.

Шарон не прошла олимпийский отбор в марафоне и поэтому выступила в спринтерской дисциплине — туда у Соломоновых Островов была квота. При этом на Игры не поехала чемпионка страны на этой дистанции Джовита Аруния, чей личный рекорд составляет 12,87 секунды. Также эта спортсменка выступала в беге на 100 м на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов.

Шарон Фирисуа (справа).
Фото Global Look Press

Непонятно, почему на Олимпиаду в итоге поехала Шарон. После забега она отказалась давать комментарии СМИ — предположительно по указанию руководителей Олимпийского комитета Соломоновых Островов, которые также не разговаривали с медиа.

22-летняя Аруния серьезно разозлилась из-за такого решения. «Я больше не буду соревноваться из-за того, что они сделали», — пригрозила девушка. В марте она установила личный рекорд на 60 м в помещении в 8,19 секунды, выступив на чемпионате мира в Глазго.

Олимпиада
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