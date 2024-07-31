Ошибка чиновников лишила рекордсменку Африки места на Олимпиаде. Она в бешенстве

В легкой атлетике Нигерии подобное происходит вторую Олимпиаду подряд.

Что произошло

В среду, 31 июля, стало известно, что нигерийская бегунья Фейвор Офили не будет допущена к участию в забеге на 100 метров на Олимпийских играх в Париже. Об этом спортсменка написала сама в соцсетях:

«С большим сожалением мне сообщили о том, что я не буду участвовать в забеге на 100 метров на этих Олимпийских играх. Я прошла отбор, но представители AFN (Федерации легкой атлетики Нигерии) и NOC (Олимпийского комитета Нигерии) не смогли зарегистрировать меня. Я работала четыре года, чтобы заслужить эту возможность. Ради чего? Не участвовать и не соревноваться на Олимпиаде, потому что ответственная организация не зарегистрировала меня?»

Кто она такая

21-летняя Фейвор Офили — одна из сильнейших спринтеров Нигерии и Африки среди женщин. В ее активе целый ряд золотых медалей на различных крупных соревнованиях, в частности на чемпионате мира среди юниоров и на Африканских играх в эстафете 4х400 метров.

Кроме того, Офили удерживает сразу три рекорда Африки на различных дистанциях в помещениях — в забегах на 150, 200 и 300 метров.

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Почему ее не зарегистрировали

Спортсменка не назвала конкретных причин, но вспомнила в посте о ситуации перед предыдущей летней Олимпиадой в Токио: «Пожалуйста, вспомните, что на прошлых Олимпийских играх я не смогла участвовать, так как AFN, NOC и NADC (Национальный антидопинговый комитет) не выделили средства на тестирование спортсменов, и 14 нигерийских атлетов были лишены соревнований, хотя отобрались на них. А теперь это... Если виновные не будут привлечены к ответственности за то, что лишили меня этой возможности, ни одной организации я не буду доверять!»

В тексте Офили упоминает 14 спортсменов из Нигерии, включая ее, которые не выступили в Токио из-за ошибки чиновников. По правилам олимпийской квалификации, помимо выполненного норматива спортсмены из «стран повышенного риска» должны сдать не менее трех проб мочи и крови в течение 10 месяцев до Олимпиады. Нигерийцы халатно отнеслись к этому указанию, не провели достаточное количество допинг-тестов, из-за чего большое количество спортсменов лишилось олимпийской мечты. Возможно, и сейчас причина в этом.

Что говорят чиновники

В Нигерии не понимают природу ошибки. Самуэль Оникеку, технический директор AFN, отрицает какие-либо нарушения: «Мы зарегистрировали Офили на 100 метров, 200 метров и эстафету 4x100. Мы не знаем, как ее имя пропало из списка на стометровку. Это наша позиция как федерации».

В дело вмешался и министр спорта Нигерии Джон Оуан Эно: он заверил, что ее имя находилось в формах заявки на все дистанции. «Как министр спорта, я не потерплю такого вопиющего безрассудства, — подчеркнул он. — Это совершенно непростительно. После расследования того, где и с чьей стороны возникла эта грубая халатность, будут приняты жесткие санкции».

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Были ли похожие случаи в Париже

Еще до старта Олимпийских игр места на них лишилась другая легкоатлетка — метательница молота с Ямайки Найоки Клунис. В ее дело тоже закралась административная ошибка: из-за шторма в стране отключилось электричество и интернет, поэтому чиновники не смогли вовремя отправить форму с заявкой спортсменки на Олимпийские игры.

Есть ли у нее шансы выступить на Играх

Начало соревнований на стометровке у женщин назначено на 2 августа, и за два дня до старта фамилии Офили в списке участниц нет. Однако она должна выступить на дистанции 200 метров. Это значит, что дело не в антидопинговых проблемах, а в каких-то других бюрократических нюансах.