Норвегия в шоке от фиаско своей суперзвезды на Олимпиаде. Ингебригтсена обвиняют в глупости

Знаменитый бегун на 1500 м умудрился остаться в Париже без медали на коронной дистанции.

Норвежский бегун Якоб Ингебригтсен к 23 годам считается одной из ярчайших суперзвезд мировой легкой атлетики, собрав коллекцию из золота Олимпийских игр в Токио, двух побед на чемпионатах мира и шести на чемпионатах Европы. Естественно, в Париже он считался главным фаворитом в беге на 1500 м, где собирался стать первым с 1984 года, кому удалось на этой дистанции выиграть две Олимпиады подряд после нынешнего президента World Athletics Себастьяна Коэ. Но вместо этого Якоб остался вообще без медалей, повергнув Норвегию в шок. Там обвинили Ингебригтсена в излишней самоуверенности и глупой тактике, да и он сам признал, что бежал в финале неразумно.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Мужчины. 1500 м

1. Коул Хокер (США) — 3.27,65 OR

2. Джош Керр (Великобритания) — 3.27,79

3. Яред Нугус (США) — 3.27,80

4. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.28,24

Фаворит в роли зайца

В суперталанте Ингебригтсена нет сомнений уже давно. Норвежец чрезвычайно хорош на дистанциях 1500 м и 5000 м, но золотые дубли от него, за исключением чемпионатов Европы, пока ускользают. В Токио три года назад он победил на 1500 м, а на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов как под копирку брал золото на пятерке и оставался только вторым на 1500 м. Причем обходили его там исключительно британцы. Сперва в Юджине Джек Уайтман, а в прошлом году в Будапеште британец Стив Керр. Причем тот финальный забег получился чрезвычайно быстрым — четверо выбежало из 3 минут и 30 секунд, а Керр показал 3.29,38. Для сравнения, мировой рекорд марроканца Хишама Эль-Герружа стоит с 1998-го и составляет 3.26,00.

Норвежец, кстати, подбирается к этому феноменальному достижению все ближе. Менее месяца назад он пробежал в Монако дистанцию за 3.26,72, установив рекорд Европы. И, конечно же, рассчитывал на триумф в Токио. Единственным серьезным соперником он (да и не только он) считал Керра — 27-летний британец заметно прибавил в последнее время и к тому же обладает очень приличным финишным рывком. Перца добавляло то, что Ингебригтсен и Керр, мягко говоря, не являются друзьями. Скорее их даже можно назвать врагами — друг о друге они отзываются отнюдь не комплиментарно.

Во время олимпийского финала показалось, что Якоб в Париже решил не дотягивать с Керром до разборок на финишной прямой. Он сразу же задал какой-то космический темп. Первый круг (400 м) он пробежал из 55 секунд, что по меркам данной дистанции — фантастика. Да и затем норвежец особо не сбавлял. Вот только конкуренты, да и не только Керр, и не думали сдаваться и отставать. Они сохраняли контакт с лидером, используя его в роли зайца. А на финишной прямой начали обходить его со всех сторон.

Фото Reuters

Якоб признал свои ошибки

Первым это сделал Керр, который, возможно, уже видел себя олимпийским чемпионом, но и он остался только с серебром, пусть и установил национальный рекорд Великобритании. Его опередил американец Коул Хокер — 23-летний бегун, чьим главным достижением до сего момента была бронза на ЧМ-2024 в помещениях. Причем Ингебригтсен еще и умудрился открыть Хокеру «калитку» на внутренней дорожке, что для такого опытного мастера — нонсенс. В итоге он оказался только четвертым в забеге, который его стараниями стал, пожалуй, быстрейшим на 1500 м в истории — Хокер установил олимпийский рекорд (3.27,65), трое побили национальные достижения, а еще трое — личные рекорды. Шесть человек выбежало из 3.30, включая норвежца. Но классное время (3.28,24) ничего ему не принесло, кроме оглушительного провала, ведь даже бронзу у него отнял американец Джаред Нугусе.

Сказать, что вся Норвегия в шоке, — не сказать ничего. Все издания и эксперты разбирают причины провала своего легкоатлетического идола, сходясь во мнении, что он выбрал глупую тактику — был высокомерен или как минимум слишком самонадеян, когда, вспоминая Высоцкого, «рванул как на 500 и спекся». Ну хорошо, не спекся, но все же позволил соперникам себя обойти. Тем более конкуренты оказались не промах. Может, Хокер и воспользовался тактическим промахом Якоба, но чтобы пробежать настолько быстро, надо быть очень хорошо готовым.

«Начать так быстро вообще не было моим планом. Это было на две секунды быстрее предполагаемого темпа. Даже думал, чтобы замедлиться, но не стал этого делать. Чувствовал себя очень сильным, но не смог потратить энергию с умом. Переусердствовал и все испортил», — цитирует Ингебригтсена Yahoo! Sport, принимая критику специалистов и болельщиков из соцсетей. Не исключено, провал связан в том числе с болезненным разрывом Якоба с отцом-тренером Гьертом Ингебригтсеном, которого он и его братья не так давно обвинили в семейном насилии, но об этой теме эксперты предпочитают не упоминать. Впрочем, у звездного норвежца еще будет шанс хотя бы частично исправить ситуацию на Играх в Париже, ведь его ждет другая коронная дистанция — 5000 м.