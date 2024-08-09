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Париж-2024

Сегодня, 10:45

«Пошел бы в крикет, не стал бы олимпийским чемпионом». Пакистанский атлет Аршад Надим — герой Парижа-2024

Пакистанец Аршад Надим завоевал олимпийское золото в метании копья
Екатерина Зобова
Метатель копья Аршад Надим.
Аршад Надим.
Фото Reuters
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Метатель копья установил олимпийский рекорд и завоевал для своей страны первую олимпийскую медаль за 32 года.

В легкой атлетике в четверг вечером особое внимание было приковано к сектору по метанию копья, куда за второй золотой медалью вышел индиец Нирадж Чопра. После Токио он стал одним из кумиров у себя на родине. В стране, несмотря на большой человеческий ресурс, не так много внимания уделяется профессиональному спорту. А атлет на своем примере показал, как подросток, которого в детстве называли толстячком, может стать олимпийским чемпионом.

Чопра показал лучший результат в квалификации соревнований в Париже и ставил перед собой задачу в финале метнуть копье за 90 метров. Его личный рекорд — 89,94 метра. Зрители на трибунах «Стад де Франс» увидели такую дальнюю попытку, но только... в исполнении другого спортсмена. Героем Игр в столице Франции стал пакистанец Аршад Надим.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Легкая атлетика. Мужчины. Копье. Финал
1. Аршад Надим (Пакистан) — 92,97 (OR)
2. Нирадж Чопра (Индия) — 89,45
3. Андерсон Петерс (Гренада) — 88,54

Попытка за 90 метров

27-летний атлет отправил снаряд на 92,97 метра и таким образом побил олимпийский рекорд, державшийся с 2008 года и установленный норвежцем Андреасом Торкильдсеном — 90,57 сантиметра. Аршад стал лишь четвертым спортсменом в истории, преодолевшим отметку в 90 метров на Олимпиадах. Когда на табло загорелся результат второй попытки Аршада, удивились не только зрители, но и сам пакистанец. Он победно вскинул руки, но выглядел слегка растерянным.

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«Бросая копье, я чувствовал, как оно покидает мою руку, и понимал, что это может стать олимпийским рекордом — с Божьей помощью. И он действительно помог», — говорил потом Надим журналистам.

Но куда больше эти цифры выбили из колеи соперника: Чопра сумел совершить только одну результативную попытку, метнув копье на 89,45 метра, что, к слову, является его лучшим результатом в сезоне. В итоге индиец в Париже ограничился серебром. А бронза отправилась в Гренаду. Ее завоевал Петерс Андерсон (88,54).

Метатель копья Аршад Надим.
Фото Reuters

Мог уйти в крикет

Надо отметить, что золото Надима все же не стало сенсацией. Он изначально ехал в Париж не смотреть на Эйфелеву башню, а бороться за медали. В Токио Аршад был пятым, однако за последние четыре года прибавил и на чемпионате мира 2023 года уже завоевал серебро, уступив Чопре.

При этом, в отличие от представителя Индии, он ранее метал копье за 90 метров. В 2022 году на Играх Содружества в Бирмингеме Аршад установил личный рекорд — 90,18 метра.

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Для Пакистана золото Надима стало первой медалью на Олимпиадах с 1992 года, когда в хоккее на траве в Барселоне была добыта бронза. А золото на родину и вовсе в последний раз спортсмены привозили в 1984-м.

Причем Аршад мог не добиться столь значимого успеха, если бы в детстве стал заниматься более популярным в Пакистане крикетом. По признанию Надима, выбор в пользу легкой атлетики — это лучшее из того, что с ним случалось.

Метатель копья Аршад Надим.
Фото Reuters

«В противном случае меня бы не было на Олимпиаде. Я знаю, у меня есть природный талант в легкой атлетике, и я благодарен за это, но быть спортсменом, не занимающимся крикетом, в Пакистане очень сложно, например, я не получаю необходимых ресурсов и средств», — говорил перед Играми олимпийский чемпион.

При этом Надим очень тепло отзывался после победы о своем сопернике Чопре и радовался его серебру, несмотря на сложные отношения между двумя странами. Сам индиец признался, что последние несколько лет все же находится не в лучшем физическом состоянии — его беспокоит травма паха.

«У меня постоянно какие-то проблемы, — сказал журналистам Нирадж. — Надим бросил очень хорошо. Поздравляю его и страну».

легкая атлетика
Олимпиада
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