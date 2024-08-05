Лайлс выиграл стометровку, которую вспомнят и через десятилетия. Теперь американец на пути к уникальному достижению для Олимпиад

Победу высчитывали по тысячным.

Олимпийские игры. Мужчины. 100 метров. Финал

1. Ноа Лайлс (США) — 9,784

2. Кишейн Томпсон (Ямайка) — 9,789

3. Фред Керли (США) — 9,81

4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,82

5. Ламонт Джекобс (Италия) — 9,85

6. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 9,86

7. Кеннет Беднарек (США) — 9,88

8. Облике Севилл (Ямайка) — 9,91

После того как Усэйн Болт завершил карьеру, мужской спринт будто осиротел. Доминация ямайца в его лучшие годы недоступна пока никому. И в этом есть как минусы, так и очевидные плюсы. Во времена Болта мы смотрели только за битвой Усэйна с секундомером. Теперь же — за битвой разных атлетов.

Давно среди претендентов на звание самого быстрого человека на Земле не было такого разнообразия. И финалисты не подвели, устроив забег, который явно войдет в историю. Сразу шесть человек попали на фотофиниш, а победу и поражение разделили тысячные. Золото забирает Ноа Лайлс, претендующий разблокировать одно из достижений Усэйна — три победы за одни Игры.

Результаты сразу шестерых спортсменов проверяли на фотофинише

Мужская стометровка — ключевое блюдо если не всей летней Олимпиады, то как минимум легкоатлетической программы. Да, все внимание в воскресенье перехватил на себя теннисный финал между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом. И сама игра, и ее развязка навсегда запомнятся тем, кто это видел хоть вживую, хоть на экране. Но и финал в спринте забыть едва ли получится.

Когда еще мы видели, чтобы судьи на фотофинише разбирали сразу шесть человек? Кто победил в такой сутолоке, не смогли понять даже режиссеры трансляции. До последнего они показывали в качестве потенциального чемпиона ямайца Кишана Томпсона. Того самого, который в 23 года появился буквально из ниоткуда. И выдал на национальном отборе 9,77. Этих секунд Томпсону хватило бы для победы в Париже с лихвой. А так — он проигрывает Лайлсу 0,005 тысячных.

Только вдумайтесь, разбирают не десятые, сотые, а тысячные! Последний раз подобная драма была в Афинах в 2004-м, когда чемпионом стал, к слову, тоже американец. Джейсона Гэтлина принято критиковать за неоднократное нарушение допинговых правил (и вполне по делу), но забег 20-летней давности поистине легендарный. Гэтлина с португальцем Фрэнсисом Обиквелу разделила одна сотая. И все же сотая, а не тысячные!

До сотых пошел счет и в Москве в 1980-м. Британец Аллан Уэллс проигнорировал бойкот и уехал из СССР с победой, обставив на мгновения кубинца Сильвио Леонарда. До 2024 года именно эти забеги считались самыми конкурентными на олимпийской сотне. Забег на «Стад де Франс» же превзошел по легендарности всех, ведь судьбу бронзы также разбирали по фото. Пять сотых между призовым местом и шестым — подобного легкая атлетика еще точно не видела.

Фото AFP

Лайлс попытается взять сразу четыре золота на Играх в Париже

В то время как телевизионщики готовились короновать Томпсона, Лайлс демонстрировал выдающуюся уверенность в себе. Он будто знал заранее, что именно он чемпион, и не выдал даже тени сомнений.

«Я доказал, что я самый сильный. Что я самый сильный волк здесь. Я невероятный просто!» — проорал он на весь стадион сразу после объявления итогового результата и побежал к победному колоколу. О планах покуситься на рекорды Усэйна Болта Ноа будто уже не вспоминает. Однако на другое достижение Болта — три золота с одних Игр — Лайлс замахнуться точно попробует. Тонким местом выглядела как раз стометровка. Если на 200 у американца конкурентов сейчас будто бы и нет, то на сотке он был всего лишь одним из. И как именно победил Ноа, сейчас уже не столь важно.

Теперь Лайлсу нужно не перегореть, ведь все только начинается. Уже завтра стартуют предварительные забеги на 200-метровке, еще через пару дней — эстафеты. Финалы поставили ближе к церемонии закрытия на 8 и 9 августа. И если Ноа хватит сил, то он попробует немыслимое — пробежать и 4 по 100, и 4 по 400.

На обеих дистанциях американцы явные фавориты и действующие чемпионы мира. Эксперимент с Лайлсом на одном из этапов 4 по 400 провели на зимнем ЧМ в Бирмингеме. Неудачно — тогда неожиданно для многих победили бегуны из Бельгии. Но в марте ни сам Ноа, ни его партнеры по сборной были далеки от оптимальных кондиций, да и бег в манеже и бег на открытом стадионе сравнивать не совсем корректно. Так что шансы стать первым спринтером в истории Олимпиад сразу с четырьмя золотыми наградами с одних Игр у эпатажного Лайлса будет.