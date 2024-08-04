«Трудно описать глубину разочарования». Звезда легкой атлетики лишилась олимпийского шанса из-за вахтера

Официальная причина снятия ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с полуфинала стометровки в Париже — травма, но все видели ее конфликт при входе на стадион.

Трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс обратилась к болельщикам после своего скандального снятия с полуфинального забега на Олимпиаде в Париже. 37-летняя бегунья с Ямайки считалась одним из фаворитов соревнований на женской стометровке, однако в последний момент не вышла на старт полуфинала. Официальная причина — травма, однако в соцсетях распространилось видео, где Шелли-Энн спорит с охранниками, которые не пускают звездную спортсменку в разминочную зону. С подобными проблемами столкнулась и американка Ша'Карри Ричардсон. Бегунья из США в итоге стартовала, но сенсационно уступила в финале Жюльен Альфред из Сент-Люсии.

На видео слышно, как Фрейзер-Прайс жалуется: «Они изменили правила, мы всегда проходим через эти ворота». Команда Ямайки сообщила, что Шелли-Энн все-таки пропустили, а руководитель ямайской делегации Ян Келли позже подтвердил агентству Reuters, что отказ связан с травмой, а не с произволом организаторов. Однако проволочки с допуском на арену суперзвезд легкой атлетики, главных действующих лиц соревновательного вечера, конечно, вызывают вопросы к организаторам Олимпиады. Особенно в ситуации, когда на настрой спортсменов может повлиять любой нюанс.

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Синдром вахтера

«Мне трудно найти слова, чтобы описать глубину моего разочарования, — говорится в заявлении Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. — Я знаю, что мои болельщики разделяют мои чувства. Мне действительно повезло, что я имела постоянную поддержку моих болельщиков с момента моего олимпийского дебюта в 2008 году. Поддержка моих поклонников, моей страны и общества в целом укрепила во мне огромную благодарность, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. С каждым шагом и победой вы все были рядом со мной. Моя вера подтверждала мое доверие к моей миссии. Спасибо, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день».

Таким образом, Фрейзер-Прайс явно не собирается скандалить из-за инцидента при входе на стадион и объяснять публично крайне неоднозначную историю. По некоторым данным, все случилось из-за того, что Шелли-Энн и Ша'Карри приехали отдельно от своих сборных, а в инструкциях секьюрити говорилось, что они должны попадать на территорию стадиона только на официальных автобусах оргкомитета. По другой версии, служба безопасности в последний момент поменяла порядок входа на арену, не предупредив об этом делегации. Водители автобусов знали о нововведениях, а те, кто добирался самостоятельно — нет.

Как бы то ни было, снятие Фрейзер-Прайс привело к тому, что Париж-2024 остался без всех трех ямаек, завоевавших подиум в Токио-2020. Олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера прервала нынешний сезон в начале года из-за травмы ахиллова сухожилия. А бронзовый призер Шерика Джексон объявила, что на Играх-2024 сосредоточится на дистанции 200 метров.

Нынешняя Олимпиада должна стать для Шелли-Энн пятой и последней в карьере. На прошлогоднем чемпионате мира она была третьей, уступив Джексон и Ричардсон. Но в нынешнем сезоне ямайская ветеранша показала результат 10,91, что делало ее претенденткой на медали Парижа-2024. Конечно, лучшие годы звезды спринта в прошлом, но среди действующих бегуний на 100 метров она, пожалуй, самая титулованная (десятикратная чемпионка мира). И это просто скандал, что вахтеры на олимпийском стадионе не знают ее в лицо.

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«Эти ворота работают только на выход»

По некоторым данным, правила допуска на олимпийскую арену поменяли после того, как один из тренеров получил травму, угодив под автобус. Однако информацию не довели до атлетов, которые жили за пределами олимпийской деревни. В итоге, когда Фрейзер-Прайс и Ричардсон примерно за два часа до начала соревнований явились на стадион, им посоветовали воспользоваться другими воротами. Это стало для спортсменок полной неожиданностью и вызвало возмущение. «Как можно изменить правила и потом ничего не сказать? — возмущались спортсменки. — Вчера мы прошли через эти ворота, и все было в порядке. Они хотят, чтобы мы прошли весь путь до того места, которое работает только на выход... Это безумие!»

Организационные странности на этом не закончились. Чемпионка Жюльен Альфред была на итоговой пресс-конференции одна. Призеры — Ричардсон и бронзовая медалистка американка Мелисса Джефферсон — вместо общения со СМИ отправились на допинг-контроль. Чем была вызвана такая спешка с проверкой на запрещенку — огромная загадка. Ша'Карри также отказалась от круга почета после финала и не остановилась в смешанной зоне. Для нее второе место в Париже явно стало большим ударом, ведь экзальтированная бегунья ехала на Олимпиаду-2024 только за золотом. А ее лучший результат сезона на одну сотую лучше, чем олимпийское время Альфред.

Что стало причиной неудачи Ричардсон — проблемы с допуском на стадион или дождь, сопровождавший финальный забег, мы узнаем только после того, как Ша'Карри придет в себя и начнет общение с внешним миром. Главная модница легкой атлетики должна была брать золото еще на прошлой Олимпиаде в Токио, однако на национальном отборе попалась на употреблении марихуаны. Вместо того чтобы покаяться, бегунья организовала кампанию по исключению легких наркотиков из запрещенного списка ВАДА. А когда потерпела в этом неудачу, на некоторое время впала в депрессию. Вернулась на топ-уровень Ричардсон только в прошлом сезоне, однако в решающий момент в Париже удача от нее отвернулась.