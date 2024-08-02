Без России никуда. В трансляции Олимпиады вновь появился наш триколор

На этот раз отметились организаторы соревнований по легкой атлетике.

Организаторы Олимпиады в Париже изо всех сил стараются убрать с турнира любое упоминание России и ее символики. Спортсмены из РФ выступают под обозначением AIN на светло-зеленом фоне. Кроме того, жесткие требования предъявлялись и к форме атлетов.

Тем не менее усилия «отменить» нашу страну все равно оказываются напрасными, поскольку за первую неделю Игр в трансляциях соревнований уже несколько раз появлялся триколор РФ.

В очередной раз российский флаг телезрители увидели в пятницу, 2 августа, во время турнира по легкой атлетике. Перед началом квалификации по метанию молота появилась графика, которая демонстрировала показатели мирового и олимпийского рекордов. Оба принадлежат советским спортсменам, выступавшим в одно время: первый — Юрию Седых, а второй — Сергею Литвинову.

Легендарное противостояние атлетов длилось почти десятилетие. В итоге мировой рекорд 86,74 м был установлен Седых на чемпионате Европы 1986 года, а олимпийский — Литвиновым в 1988 году в Сеуле. Однако в графике Парижа-2024 напротив фамилии Сергея появился триколор, хотя в то время Литвинов, естественно, выступал под красным знаменем с серпом и молотом. При этом на сайте Олимпиады все в порядке — у обоих советский флаг.

Возможно, ответственных по графике сбил сын Литвинова, который также метал молот и выступал уже за Россию. Но результаты спортсмен показывал куда более скромные: его личный рекорд — 80,98 м, а лучшим результатом стала бронза чемпионата Европы-2014.

Российский флаг попал в трансляцию Олимпиады 31 июля. Фото Скриншот трансляции

Ранее символика РФ появилась во время соревнований по плаванию. Перед заплывом девушек на 200 метров брассом на экранах были представлены данные о рекордах на этой дистанции. Лучшее олимпийское время показала Татьяна Смит, представляющая ЮАР. А мировой рекорд принадлежит россиянке Евгении Чикуновой — 2.17,55. Именно ее результат, установленный в 2023 году, показали зрителям, не забыв упомянуть, что спортсменка представляет Россию. Позднее в эфире отметили и олимпийский рекорд Евгения Рылова на 200-метровке на спине в Токио-2020.