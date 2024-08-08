Атлетка из США снова удивляет дикими образами. Она вернулась на Олимпиаду после дисквалификации

Рэйвен Сондерс отбыла наказание за пропуск допинг-тестов и вышла в финал Игр в Париже в новой маске.

Толкательница ядра Рэйвен Сондерс — одна из самых известных спортсменок в своей дисциплине. Популярность к американке пришла не только за результаты на соревнованиях. На Олимпиаде в Токио-2020 Сондерс завоевала серебро. Однако после этого угодила в допинг-скандал за пропуски обязательных тестов (трех подряд: 8 января, 26 мая и 15 августа 2022 года). За это антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Рэйвен на полтора года. Срок истек 15 февраля 2024 года.

Помимо допингового скандала, Сондерс запомнилась неординарными образами на соревнованиях. Она выходила на старты в угрожающих масках, с крашеными волосами, пирсингом и в солнцезащитных очках. Для Рэйвен маски — не только часть стиля, но и возможность сконцентрироваться на толкании ядра. Как признавалась сама спортсменка, перед выходом в круг она начинает разговаривать сама с собой.

Фото AFP

— Я правда не могу повторить то, что я говорю себе, потому что вам все равно придется запикать большую часть этих слов. Но, если подвести итог, я говорю следующее: «Ты можешь, ты можешь, ты чемпион, ты должна поднажать, ты должна поднажать, никто тебе этого не даст, ты должна работать, ты должна упорствовать, ты должна это получить». Просто много позитивных утверждений, чтобы придать себе силу и иметь возможность сделать то, что мне нужно сделать, — приводит слова Сондерс Yahoo Sports.

Золотая улыбка Рэйвен Сондерс. Фото AFP

Среди масок Рэйвен особенно запомнился образ Халка. По словам спортсменки, это не только отсылка к ее прозвищу, но и пробуждение внутреннего состояния.

— Раньше, как и в случае с Халком, мне было трудно различать эти два понятия. Мне было трудно контролировать, когда Халк выходил, а когда Халк не выходил. Но в ходе моего самопознания, особенно в плане психического здоровья и подобных вещей, я научилась разделять это так же, как Брюс Баннер научился контролировать Халка. И таким образом это также давало ему душевное спокойствие. Но когда появился Халк, он крушил все, что нужно было крушить, — заявила Сондерс.

Фото AFP

Олимпиада во Франции — первый большой старт американки после допинговой дисквалификации. Рэйвен успешно прошла квалификацию, однако показала не самый впечатляющий результат, уступив в своей группе спортсменкам из Китая, Нидерландов и Германии. На соревнованиях в Париже не обошлось без фирменных атрибутов Сондерс. Толкательница вышла на старт в черной маске, солнцезащитных очках, а волосы окрасила в сине-зеленые цвета. Финал пройдет 9 августа — не исключено, что Рэйвен приготовила новый экстравагантный образ.