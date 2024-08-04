Украинка Магучих взяла золото Олимпиады. Но не смогла побить рекорд россиянки Слесаренко

Кто в Париже выиграл в прыжках в высоту?

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Победу на них одержала Ярослава Магучих, серебро завоевала Никола Олислагерс. Бронзовые медали разделили между собой две спортсменки: Элеанор Паттерсон и Ирина Геращенко.

До финального раунда соревнований добрались 13 атлеток, в том числе кипрская спортсменка Елена Куличенко, родившаяся в подмосковном Одинцове. Эта прыгунья в высоту была знаменосцем островного государства на церемонии открытия. Накануне старта она оказалась в центре скандала: пользователи обнаружили якобы ее аккаунт в сервисе для взрослых OnlyFans, однако сама Куличенко заявила, что все изображения и видео были сгенерированы нейросетью.

В Париже Куличенко считалась одной из претенденток на медали, но выступила неудачно: Елена заняла лишь 7-е место. После окончания своих выступлений она показала в камеру послание на английском: «Спасибо, мама и папа». Ее родители, Алексей и Мария Куличенко, — русские.

На решающей стадии соревнований борьба развернулась между представителями Австралии и Украины. Представительницы этих стран получили по бронзовой медали — Геращенко и Паттерсон разделили третье место.

За золото боролись другая австралийка Олислагерс, а также украинка Магучих. Спортсменка с Зеленого континента взяла высоту 2.00 метра, но все три попытки на 2.02 метра не увенчались успехом.

Магучих же с первого раза преодолела четыре отметки — 1.91, 1.95, 1.98 и 2.00. Ее финальный результат идентичен показателю Олислагерс (2.00), но из-за меньшего числа попыток, потраченных на взятие высоты, она оказалась выше и взяла золото.

Куда более важной интригой соревнований было то, сможет ли Магучих обновить олимпийский и мировой рекорды. Первый с 2004 года принадлежит российской спортсменке Елене Слесаренко (2.06), вторым с июля 2024 года обладает сама Магучих. Месяц назад украинка обновила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался 37 лет (2.09): на этапе Бриллиантовой лиги в Париже она взяла высоту 2.10.

Фото Global Look Press

На Олимпиаде Магучих дважды подряд не смогла покорить 2.02. После того как Олислагерс истратила все три попытки и стало ясно, что золото возьмет украинка, она решила поднять планку, но не смогла взять и 2.04. Олимпийский и мировой рекорды устояли.

Добавим, что на предыдущей Олимпиаде в Токио Магучих заняла третье место с тем же результатом 2.00. Золото три года назад взяла россиянка Мария Ласицкене (2.04) — она не выступает в Париже, потому что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) в 2022 году отстранила россиян от международных стартов.