Спринтерша Альфред принесла своей крошечной стране две медали Олимпиады. Кто она такая?

Самая быстрая женщина планеты живет на далеком острове Сент-Люсия.

Вы хоть что-то слышали о таком государстве, как Сент-Люсия? Хорошо, а смогли бы найти на карте с первой попытки? Экспертов в географии подобного уровня у нас немного. Тем и хороша летняя Олимпиада — она часто нам показывает, что мир действительно необъятен. До Игр-2024 спортсмены из Сент-Люсии ранее доезжали с кубертеновским настроем «главное — участие». Медалей у атлетов из этой страны не было, пока на острове не родилась спринтерша Жюльен Альфред. Альфред теперь самая быстрая девушка на планете, но больше всего она рада тому, что о ее родине теперь знает вся планета.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Легкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал

1. Жульен Альфред (Сент-Люсия) — 10,72

2. Шакари Ричардсон (США) — 10,87

3. Мелисса Джефферсон (США) — 10,92

200 м. Финал

1. Габриэль Томас (США) — 21,83

2. Жульен Альфред (Сент-Люсия) — 22,08

3. Бриттани Браун (США) — 22,20

Родилась в гетто посреди Карибского бассейна

Стометровка — что у женщин, что у мужчин — это всегда невероятная драма с непредсказуемой развязкой (если только в забеге нет кого-то уровня Усэйна Болта). Так и в Париже неожиданно для многих первой стала 23-летняя Жюльен Альфред. До этого момента из весомых успехов можно вспомнить только титул на 60 метров на чемпионате мира в помещении, однако укороченные дистанции в манеже с полноценной стометровкой на стадионе далеко не всегда стыкуются. Люди ждали соперничества ямайки Шелли Энн Фрейзер-Прайс с Ша'Карри Ричардсон из США. Только вот их настрой, видимо, сбила дотошная охрана стадиона «Стад де Франс», не пустившая атлеток через резервный вход. Фрейзер-Прайс в итоге даже не выступила, на долгие годы породив загадочные теории о снятиях из-за «синдрома вахтера» у стюардов.

В спринте в решающий момент и правда все решают нюансы, поэтому разговоры о роли тех самых охранников в итогах женской стометровки берутся не совсем уж из ниоткуда. К тому же непосредственно перед финалом был ливень, а мокрая дорожка — еще один фактор в пользу сюрпризов. Только вот победа Жюльен Альфред проблемы у соперниц никак не умаляет. Она выдала феноменальный старт, не позволив никому к себе даже приблизиться. А спустя пару дней подтвердила свой элитный статус серебром уже на 200 метрах. Классической «болтовской» связки достичь не удалось, но в случае с Альфред удивительно, что она в принципе оказалась конкурентоспособной на отрезке в два раза длиннее. Причем 200 метров прошли совсем в другом ключе. Жюльен «проспала» начало и резко добавила буквально перед самым финишем, отыграв почти шесть позиций за каких-то 20-30 метров.

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Едва не бросила тренировки из-за смерти отца

Теперь говорить об Альфред как о внезапной вспышке точно не получится. Есть стойкое ощущение, что она пришла в женский спринт всерьез и надолго, так что сейчас самое время узнать героиню поближе. Тем более что рассказать есть о чем. Девушка родилась в неблагополучном районе столицы Сент-Люсии Кастри. Вместо нормальных тренировок — забеги от дома до школы босиком. Причем бежать приходилось чаще всего от местных преступных группировок. Однажды быструю девочку случайно заметил проходивший по улице тренер и пригласил на занятия. Только вот едва стартовавшая карьера могла оборваться в самом начале. В 12 лет Жюльен теряет отца и долго не может справиться с утратой. Не тренируется почти два года в ключевое для легкой атлетики время. Казалось бы, все потеряно, но в 14 она переезжает учиться на Ямайку. Там она видит настоящий культ Усэйна Болта — и вспоминает про бег.

Сначала местные специалисты не горели желанием заниматься с иностранкой, пусть и с очевидными природными преимуществами, но без должной техники. Да и два года без тренировок не могли не сказаться на ее форме. Альфред пошла на необычный ход и после отказа в женской группе пошла тренироваться с мальчиками. Еще раз для понимания — с ямайскими мальчиками. Возможно, именно сверхплотные спарринги в подростковые годы и выработали в Жюльен бойцовские качества, какие она и продемонстрировала всем в Париже на 200 метрах. Большинство, уступив на старте, заранее бы и сдались, но только не Альфред. По-настоящему раскрыть талант Жюльен смогли уже в США. В 2018-м она поступила в Техасский университет. Причем учится она не для формальности — у девушки степень бакалавра в области изучения общественных отношений, множество грамот за успехи в успеваемости и научных работ.

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В Париже первую медаль для островной страны на Карибах выиграла еще одна девушка

В будущем Альфред видит себя дипломатом или общественным деятелем, который сделает все, чтобы жизнь на родном острове была райской. Ведь, несмотря на практически идеальное географическое положение и климат, уровень доходов у местного населения, безопасности, здравоохранения, образования и других социальных услуг оставляет желать лучшего. А пока Жюльен старается обратить внимание мира на Сент-Люсию через спортивные успехи. «Я чувствую себя послом моей страны. Немногие знают про наш остров, меня часто спрашивают: где это вообще?» — признается легкоатлетка. У себя на родине же проблем с узнаваемостью у Жюльен Альфред и раньше не было, а после двойного успеха на Олимпиаде так тем более. У 180-тысячного народа не так уж много мировых знаменитостей, поэтому за забегами Жюльен в Париже следила без преувеличения вся страна.

Впервые Сент-Люсия отобралась на Игры в 1996 году в Атланту — всего спустя 17 лет после обретения независимости. И через три года после того, как МОК официально принял Сент-Люсию в олимпийскую семью. Дальше сентлюсийцы не пропускали ни одну летнюю Олимпиаду. От двух до пяти человек ездили в Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Рио и Токио. Только все возвращались домой с пустыми руками. Альфред творит историю — она принесла маленькому острову на Карибах сразу две олимпийские награды. И пусть сейчас большую часть времени Жюльен проводит в США, в душе она остается той самой девочкой из общины Сисеро в Южном Кастри. Есть у Альфред и «сестра» на этой Олимпиаде — в тройном прыжке золото забрала Теа Лафон из Доминики, и это тоже первая награда для островной страны. Причем Сент-Люсия и Доминика (не путать с Доминиканской Республикой) соседи.