На Олимпиаде-2024 американке вручат золото, отнятое у россиянки. Историю переписывают через 12 лет

Награду Натальи Антюх отдадут Лашинде Димус на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Нынешним летом на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград, однако церемоний награждения в этот раз пройдет больше. Американка Лашинда Димус смогла убедить МОК, чтобы в Париже ей торжественно вручили золото Игр-2012, которого лишилась россиянка Наталья Антюх за нарушение антидопинговых правил. Подобные церемонии на летних Олимпиадах ранее никогда не проводились.

Барьеры Антюх

Случай с Антюх изначально не самый типичный. В 2021-м году российскую легкоатлетку лишили серебра, завоеванного на Играх в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров. Тогда причиной стала дисквалификация партнерши по команде Антонины Кривошапки. Тем не менее личное золото в беге на 400 метров с барьерами Наталья сохранила.

Однако удержать эту победу тоже не удалось. В октябре 2022 года Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировал уже саму Антюх за нарушение антидопинговых правил, аннулировав результаты в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Решение было принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в которой якобы содержится информация о положительном тесте спортсменки. Таким образом, олимпийских наград в коллекции россиянки не осталось.

Но нюанс здесь состоит в том, что максимально возможный срок давности по антидопинговым делам — 10 лет. После победы Антюх в Лондоне на момент объявления решения прошло больше времени, но само дело против легкоатлетки открыли раньше, и оно по правилам должно быть завершено вне зависимости от срока давности.

Наталья не стала обжаловать это решение. В результате Россия потеряла седьмое золото из восьми, которые наши легкоатлеты завоевали на летних Играх в Лондоне. Своих титулов до этого лишились Сергей Кирдяпкин (ходьба на 50 км), Елена Лашманова (ходьба на 20 км), Иван Ухов (прыжки в высоту), Мария Савинова (бег на 800 метров), Юлия Зарипова (бег на 3000 метров с препятствиями) и Татьяна Лысенко (метание молота). На данный момент единственной российской легкоатлеткой, сохранившей золото ОИ-2012, осталась прыгунья в высоту Анна Чичерова.

Лашинда Димус и Наталья Антюх. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Новые правила

Подобное перераспределение медалей через несколько лет после соревнований вызывает у новоиспеченных победителей смешанные чувства. С одной стороны, ты становишься олимпийским чемпионом, но с другой — момент для триумфа упущен, и его не вернуть. Вот и Лашинде Димус, которая финишировала в Лондоне за Антюх, новость о дисквалификации россиянки не принесла радости. Американка рассказывает, что долго пыталась забыть то поражение в олимпийском финале, а напоминание о нем вскрыло старую рану: «Это было для меня невероятно тяжело. Потребовалось много усилий и разных стратегий, чтобы преодолеть это и двигаться дальше. Поэтому я была немного безразлична, когда услышала новость».

Часто медали после перераспределения присылают спортсменам по почте, что многим не нравится. МОК предложил Лашинде два варианта для вручения золотой награды: на чемпионате США или на чемпионате мира. Оба американку не устроили. «Я такая: нет, нет, нет. Мне нужны СМИ. Я хочу освещение. Я хочу, чтобы мои болельщики могли отпраздновать это событие вместе со мной. Я хочу, чтобы это стало делом международного уровня».

Вместо того чтобы написать, на какой адрес присылать медаль, Димус наняла адвоката. А еще связалась с Зузаной Гейновой из Чехии и Калисой Спенсер с Ямайки, которые финишировали в Лондоне за ней и должны получить серебряные и бронзовые медали. Вместе им удалось убедить Международный олимпийский комитет поменять правила.

«Мы решили рекомендовать расширить возможности для спортсменов, получающих перераспределенные олимпийские медали, добавив в качестве исключения вариант Парка чемпионов в Париже-2024. Мы очень рады видеть, что голос спортсменов играет центральную роль в принятии решений и что исполком МОК поддержал нашу рекомендацию», — заявила председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.

Лашинда Димус и Наталья Антюх на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Фото Getty Images

Дайте денег на Париж

В сообщении Международного олимпийского комитета говорится о том, что получение медалей в Парке чемпионов доступно тем, чье перераспределение уже одобрено исполкомом МОК, но церемонию награждения до этого не провели. Случай с Димус подпадает под это правило.

Американскую легкоатлетку данное решение удовлетворило: «Думаю, они сделают церемонию как можно более похожей на реальную. Да, я не смогу пробежать победный круг на стадионе, а после меня не пригласят в Today Show, куда зовут победителей. Но я думаю, что МОК проделал свою работу настолько хорошо, насколько смог. Я ценю это. Так я могу успокоить свои чувства».

МОК совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США лишь частично финансируют поездку Димус на Игры в Париж. А спортсменка хочет, чтобы ее триумф во Франции вживую увидело как можно больше ее родственников. Она хочет взять с собой в поездку мужа, четверых детей, родителей и даже 90-летнюю бабушку. Для того чтобы собрать деньги на билет, гостиницу и питание для всей семьи, американка воспользовалась краундфандинговым сервисом. Лашиндра поставила целью сбора 10 тысяч долларов США, и цель была достигнута. На данный момент в ее виртуальном кошелке больше 11 тысяч, при этом сбор еще продолжается.

Планируется, что первая в истории церемония награждения перераспределенных медалей на летних Олимпийских играх пройдет 9 августа в Парке чемпионов, который расположится у подножия Эйфелевой башни.

Борец вольного стиля Бесик Кудухов был обвинен в употреблении туринабола посмертно, после гибели в автокатастрофе в 2013 году. Однако лишать его серебряной награды Лондона-2012 МОК по этическим соображениям и по предложению бывших соперников не стал.