Ад из Африки: участницу Олимпиады-2024 облили бензином и подожгли. Она умерла в больнице

Кошмарная смерть угандийской бегуньи, ставшей жертвой бывшего бойфренда.

Что произошло

Легкоатлетка из Уганды Ребекка Чептегей, которая специализировалась на беге на длинные дистанции, погибла в результате нападения своего бывшего молодого человека. 33-летняя женщина получила ожог 75 процентов тела и скончалась в больнице. Об этом в соцсетях сообщил президент Национального олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

«Мы узнали о смерти нашей спортсменки Ребекки Чептегей после зверского нападения ее молодого человека, — написал чиновник в социальной сети X. — Пусть ее душа покоится с миром. Мы осуждаем насилие в отношении женщин, это был трусливый и бессмысленный поступок, который привел к утрате великой спортсменки».

Как это случилось

Как сообщает Reuters, инцидент произошел 1 сентября в Кении, где Чептегей постоянно проживает много лет. Бегунья подверглась нападению своего бывшего бойфренда Диксона Ндиемы Марангача. Она с детьми ходила на службу в церковь, а по возвращении домой встретила мужчину, который пробрался в дом в ее отсутствие. На пороге возникла ссора, после чего непрошеный гость облил спортсменку бензином из канистры и бросил в нее спичку.

При этом сам преступник тоже пострадал, получив ожог 30 процентов тела. Обоих вскоре доставили в больницу города Эльдорет — соседи услышали крики и вызвали скорую помощь. Врачи несколько дней бились за жизнь Чептегей, однако в четверг утром стало известно о ее смерти. «Она скончалась в 5.30 после того, как отказали ее органы», — сообщили агентству Reuters в кенийской больнице. Бегунье было всего 33 года.

Кем она была

Чептегей специализировалась на длинных дистанциях. На Олимпийских играх в Париже угандийская атлетка участвовала в марафоне и заняла 44-е место. Она неоднократно представляла страну на чемпионатах мира и удерживает национальный рекорд на марафонской дистанции.

Фото Global Look Press

Регулярное насилие в семьях Африки

Министр спорта Кении Кипчумба Муркомен назвал смерть бегуньи потерей «для всего региона». «Эта трагедия — суровое напоминание о том, что мы должны делать больше для борьбы с гендерным насилием, которое в последние годы подняло свою уродливую голову в элитных спортивных кругах», — сказал он в своем заявлении.

Это не первый случай убийства известной спортсменки в Африке за последние годы. Два года назад в соседней Кении была зверски убита бегунья Дамарис Мути Мутуа, а в октябре 2021 года другая кенийская легкоатлетка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с многочисленными ножевыми ранениями.

По данным правительства Кении за 2022 год, почти 34 процента местных девушек и женщин в возрасте 15-49 лет когда-либо подвергались или подвергаются физическому насилию. При этом гораздо выше эта доля среди замужних — 41 процент из них сталкивались с насилием.