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Париж-2024

Сегодня, 14:30

Ад из Африки: участницу Олимпиады-2024 облили бензином и подожгли. Она умерла в больнице

Отдел спорта «СЭ»
Легкоатлетка Ребекка Чептегей
Ребекка Чептегей.
Фото Reuters
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Кошмарная смерть угандийской бегуньи, ставшей жертвой бывшего бойфренда.

Что произошло

Легкоатлетка из Уганды Ребекка Чептегей, которая специализировалась на беге на длинные дистанции, погибла в результате нападения своего бывшего молодого человека. 33-летняя женщина получила ожог 75 процентов тела и скончалась в больнице. Об этом в соцсетях сообщил президент Национального олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре.

«Мы узнали о смерти нашей спортсменки Ребекки Чептегей после зверского нападения ее молодого человека, — написал чиновник в социальной сети X. — Пусть ее душа покоится с миром. Мы осуждаем насилие в отношении женщин, это был трусливый и бессмысленный поступок, который привел к утрате великой спортсменки».

Как это случилось

Как сообщает Reuters, инцидент произошел 1 сентября в Кении, где Чептегей постоянно проживает много лет. Бегунья подверглась нападению своего бывшего бойфренда Диксона Ндиемы Марангача. Она с детьми ходила на службу в церковь, а по возвращении домой встретила мужчину, который пробрался в дом в ее отсутствие. На пороге возникла ссора, после чего непрошеный гость облил спортсменку бензином из канистры и бросил в нее спичку.

Ребекка Чептегей. Участницу Олимпиады чуть не сжег бывший сожитель. От огня пострадало более 75 процентов тела

При этом сам преступник тоже пострадал, получив ожог 30 процентов тела. Обоих вскоре доставили в больницу города Эльдорет — соседи услышали крики и вызвали скорую помощь. Врачи несколько дней бились за жизнь Чептегей, однако в четверг утром стало известно о ее смерти. «Она скончалась в 5.30 после того, как отказали ее органы», — сообщили агентству Reuters в кенийской больнице. Бегунье было всего 33 года.

Кем она была

Чептегей специализировалась на длинных дистанциях. На Олимпийских играх в Париже угандийская атлетка участвовала в марафоне и заняла 44-е место. Она неоднократно представляла страну на чемпионатах мира и удерживает национальный рекорд на марафонской дистанции.

Легкоатлетка Ребекка Чептегей
Фото Global Look Press

Регулярное насилие в семьях Африки

Министр спорта Кении Кипчумба Муркомен назвал смерть бегуньи потерей «для всего региона». «Эта трагедия — суровое напоминание о том, что мы должны делать больше для борьбы с гендерным насилием, которое в последние годы подняло свою уродливую голову в элитных спортивных кругах», — сказал он в своем заявлении.

Это не первый случай убийства известной спортсменки в Африке за последние годы. Два года назад в соседней Кении была зверски убита бегунья Дамарис Мути Мутуа, а в октябре 2021 года другая кенийская легкоатлетка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с многочисленными ножевыми ранениями.

Агнес Тироп. Перерезал горло спавшей бегунье, позвонил ее родителям и разрыдался. Жуткая смерть рекордсменки мира

По данным правительства Кении за 2022 год, почти 34 процента местных девушек и женщин в возрасте 15-49 лет когда-либо подвергались или подвергаются физическому насилию. При этом гораздо выше эта доля среди замужних — 41 процент из них сталкивались с насилием.

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