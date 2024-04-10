World Athletics заплатит олимпийским чемпионам Парижа-2024. Это ответ Играм дружбы?

Спортсменов впервые за 128 лет зазывают на Олимпиаду гонораром в 50 тысяч долларов.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) впервые в истории объявила о призовых за победу на Олимпиаде. Всем чемпионам Парижа-2024 будет выплачено по 50 тысяч долларов. Это очень необычное решение, так как предыдущие 128 лет организаторы Игр принципиально не платили спортсменам за успешные выступления. Сначала денежные бонусы расходились с идеалами любительского спорта, а потом считалось, что атлеты и так должны быть благодарны за возможность выступить на самых престижных стартах четырехлетия. А материально их достаточно стимулировали на национальном уровне и со стороны спонсоров.

Важно было с чего-то начать

Главными организаторами Олимпиады, конечно, являются МОК и национальный оргкомитет. А международные федерации как бы выступают здесь вторым темпом. Но все равно именно на уровне этих организаций проводится отбор, они же устанавливают правила и регламенты, готовят судей... Короче, инициатива World Athletics — это действительно снос шаблонов. Если этому примеру последуют другие федерации, то Игры превратятся в совершенно другой турнир и по большому счету мало чем будут отличаться от коммерческих серий. Во всяком случае, лозунг «главное — не победа, а участие» точно канет в прошлое.

«Введение призовых для олимпийских чемпионов является поворотным моментом для мировой легкой атлетики, подчеркивая нашу приверженность расширению прав и возможностей спортсменов и признавая решающую роль, которую они играют в успехе Игр, — заявил президент World Athletics Себастьян Коу. — Невозможно назвать истинную цену олимпийской медали и усилий, которые необходимы, чтобы представлять свою страну на Олимпиаде. Но нам важно было с чего-то начать. Именно поэтому мы решили поделиться частью доходов со спортсменами, которые и делают ОИ грандиозными событием».

Общий призовой фонд Парижа-2024 в легкой атлетике составит 2,4 миллиона долларов на 48 стартов и будет сформирован из доли доходов WA от выплат МОК. Все чемпионы в индивидуальных дисциплинах получат по 50 тысяч долларов. В случае с эстафетами этот бонус будет делиться на всю команду, включая участников предварительных забегов. В Лос-Анджелесе-2028 федерация планирует награждать уже всю тройку призеров.

Фото Global Look Press

Гонка призовых

До сих пор Олимпиады были едва ли не единственными большими стартами, где победители получали только славу и медали (как правило, с незначительным содержанием драгметаллов). Денежные бонусы за высокие места по линии МОК и международных федераций не выплачивались. Отсутствие призовых и даже рейтинговых очков (например, в теннисе) сильно мешало приезду на Игры суперзвезд профессионального спорта. Игроки баскетбольной НБА, бейсбольной MLB, теннисных и гольф-туров порой жертвовали Играми ради других турниров или ради отдыха. Поэтому правительства стран и национальные олимпийские комитеты пытались выправить эту ситуацию, назначая за успехи на Играх собственные премии.

Схемы их выплат и источники были очень разнообразны, и напрямую сравнивать бонусы в разных странах не совсем корректно. Ведь одно дело — американцы, которые стабильно получают более сотни наград на каждых летних ОИ, а другое — Сингапур, который платит почти миллион долларов, но за всю историю представитель этой страны завоевал только одно олимпийское золото. Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция по традиции вообще не платят своим призерам ни цента. Там роль правительства, НОК и местных федераций ограничивается помощью в оплате подготовки, тренеров и персонала.

Американцы уже много лет оценивают золото в 37,5 тысячи долларов. Это достаточно скромно на фоне совсем не слабых сборных Италии (212 тысяч) и Венгрии (166 тысяч). В России с 2012 года размер олимпийской премии за первое место — освобожденные от налогов 4 миллиона рублей (сейчас это 43 тысячи долларов). Однако в Париже-2024 сборной России официально не будет, и госпремий, видимо, — тоже. ОКР выплачивает тем россиянам, кто не поедет на Игры, компенсации от 150 до 500 тысяч рублей (в зависимости от титулов).

Себастьян Коу. Фото Global Look Press

Надо конкурентам?

Что заставило World Athletics изменить олимпийскую традицию, которой более ста лет, — сказать сложно. Ведь в отличие от игровых видов спорта альтернатив Олимпиаде в легкой атлетике практически не просматривается. Опасаться, что кто-то откажется от Игр или станет экономить силы в Париже ради Бриллиантовой лиги (победитель этапа получает там 10 тысяч долларов, а победитель финала — 30 тысяч) — просто смешно. Единственное, что приходит в голову — Себастьян Коу испугался, что отдельные спортсмены купятся на возможность заработать на Играх дружбы, которые начнутся через месяц после ОИ.

Осенью 2023 года было объявлено, что победители Игр дружбы в сентябре 2024 года получат по 40 тысяч долларов. Размер денежного вознаграждения для серебряных призеров составит 30 тысяч, для бронзовых — 20 тысяч. Причем на эти деньги смогут претендовать не только россияне, но и иностранные спортсмены. Суммы солидные, но и риск для атлетов из западных стран тоже немалый. МОК и ВАДА сейчас делают все, чтобы усложнить им поездку в Москву и Екатеринбург. Возможно, олимпийские гонорары WA — шаг из той серии.

Как бы то ни было, 50 тысяч долларов — сумма для легкой атлетики серьезная. И она наверняка усилит мотивацию спортсменов. Ведь некоторые из них могут победить сразу в нескольких дисциплинах и увеличить размер премии. Также это хороший посыл для потенциальных участников марафонского забега в Париже. Ведь даже на крупнейших коммерческих стартах марафонцы редко получают за победу больше 100 тысяч долларов. А тут — повод не пропускать Игры ради заработка на стороне. В общем, инициатива с выплатой бонусов на Олимпиаде меняет очень многие расклады.