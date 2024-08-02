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Париж-2024

Сегодня, 20:21

Китайская бадминтонистка обручилась после победы на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Бадминтонистка из Китая Хуан Яцюн получила предложение руки и сердца после победы на Олимпийских играх в Париже.

Сегодня, 2 августа, Яцюн стала олимпийской чемпионкой в паре с Чжэн Сывэй. В финальном матче они разгромили дуэт из Южной Кореи.

После того, как победительницам были вручены медали, молодой человек Хуан Яцюн Ли Юйчэнь подошел к ней и сделал предложение на глазах у многотысячной публики. Спортсменка ответила «да».

Юйчэнь также участвовал в Олимпиаде в Играх, в парном разряде он не смог выйти в плей-офф.

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