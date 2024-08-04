Китайские бадминтонисты выиграли золото Олимпиады-2024

Сегодня, 18:58
Представители Китая Лян Вей Кен и Ван Чан одержали победу парном разряде бадминтона на Олимпийских играх-2024.
В финале они обыграли пару Ли Янь и Ван Чи-Линь из Тайваня со счетом 1:2 (17:21, 21:18, 19:21).
Бронзу Игр завоевали Чиа Аарон и Со Вуй Ик (Малайзия), победившие в матче за 3-е место Ким Аструп и Андрес Рассмусен (Дания).
«СЭ» ведет трансляцию соревнований дня Олимпиады-2024.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Парный разряд
Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан (Китай) — Ли Янь / Ван Чи-Линь (Тайвань) — 1:2 (17:21, 21:18, 19:21)
Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик (Малайзия) — Ким Аструп / Андрес Рассмусен (Дания) — 2:1 (16:21, 22:20, 21:19)