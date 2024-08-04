Китайские бадминтонисты выиграли золото Олимпиады-2024

Представители Китая Лян Вей Кен и Ван Чан одержали победу парном разряде бадминтона на Олимпийских играх-2024.

В финале они обыграли пару Ли Янь и Ван Чи-Линь из Тайваня со счетом 1:2 (17:21, 21:18, 19:21).

Бронзу Игр завоевали Чиа Аарон и Со Вуй Ик (Малайзия), победившие в матче за 3-е место Ким Аструп и Андрес Рассмусен (Дания).

«СЭ» ведет трансляцию соревнований дня Олимпиады-2024.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

Финал

Лян Вей Кен / Ван Чан (Китай) — Ли Янь / Ван Чи-Линь (Тайвань) — 1:2 (17:21, 21:18, 19:21)

Матч за 3-е место

Чиа Аарон / Со Вуй Ик (Малайзия) — Ким Аструп / Андрес Рассмусен (Дания) — 2:1 (16:21, 22:20, 21:19)