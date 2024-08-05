Китаянка вышла на олимпийский пьедестал с испанским флагом. Так она поддержала травмированную соперницу

Китаянка вышла на пьедестал с испанским флагом на Олимпиаде, чтоб поддержать соперницу

Красивый поступок серебряного призера Парижа-2024 бадминтонистки Хэ Бинцзяо.

5 августа на Олимпиаде в Париже завершился женский индивидуальный турнир по бадминтону. В финале Ан Се Юн из Южной Кореи уверенно разделалась с китаянкой Хэ Бинцзяо, которая попала в золотой матч только благодаря повреждению соперницы в полуфинале. Спортсменка выразила почтение травмированной оппонентке на пьедестале почета.

Полуфинал складывался для Хэ Бинцзяо действительно тяжело: представительница Испании Каролина Марин без проблем выиграла первый гейм (21:14) и вела во втором 10:8. Неожиданно в одном из розыгрышей Марин травмировала колено и не смогла продолжить игру. Олимпийская чемпионка 2016 года покидала площадку в слезах, а место в финале внезапно перешло к китаянке.

Каролина Марин. Фото Global Look Press

Марин — одна из сильнейших бадминтонисток планеты. Помимо олимпийского золота 2016 года она трижды становилась чемпионкой мира и шесть раз — чемпионкой Европы. Неудивительно, что полуфинал складывался в ее пользу. «Она играла отлично, а я была очень пассивна. Вообще не думала о финале», — поделилась после игры Хэ Бинцзяо.

В решающем матче китаянка встретилась с чемпионкой мира 2023 года Ан Се Юн из Южной Кореи — кстати, в финале мирового первенства 22-летняя спортсменка обыграла как раз травмированную Марин. Хэ Бинцзяо вновь выглядела слабее соперницы и без шансов уступила (21:13, 21:16).

Ан Се Юн. Фото Reuters

Однако китаянка завоевала серебряную медаль, которая стала возможной только из-за травмы соперницы по полуфиналу. В знак уважения к Каролине Хэ Бинцзяо поднялась на пьедестал с маленьким значком с изображением флага Испании.

«Я взяла испанскую эмблему на пьедестал, потому что вчерашний соперник по полуфиналу, к сожалению, получил травму, — объяснила китаянка. — Я убита горем. Надеюсь, она увидит эту сцену, желаю ей скорейшего выздоровления».