Кириленко: «На Играх-2024 наши сборные по баскетболу 3х3 боролись бы за золото»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» высоко оценил развитие баскетбола 3х3 в нашей стране. На Играх-2020 в Токио мужская и женская сборная выиграли серебряные медали.

— Как оцените конкуренцию в нашем баскетболе 3х3?

— В течение последних восьми лет я вижу сумасшедший прогресс. Когда мы только начинали развивать эту дисциплину в России, то в чемпионате России выступало всего четыре команды, а в первый олимпийский цикл за победы во всех турнирах боролись только «Инаномо» и «Гагарин». Можно сказать, что два этих коллектива доминировали. Сейчас же у нас есть восемь команд примерно одинакового уровня. Они обыгрывают друг друга на постоянной основе, но, конечно, международной практики им не хватает. Поэтому игры с коллективами из других стран — это как глоток свежего воздуха. Вижу, как в Екатеринбурге наши команды получают удовольствие, противостоя командам с другим стилем игры.

— Понятно, что пока мы изолированы от крупных стартов. Но если бы нашу команду допустили до олимпийского турнира по баскетболу 3х3, то на какое место мы бы могли претендовать?

— Боролись бы за медали, вплоть до золота. Тут доходит до смешного. Возьмите наши лучшие коллективы: «Инаномо», «Бионорд», «ЦОП Бэд Бойс», «Химки», «Руна». Все бы они боролись за золото Игр только своими составами. Поэтому потенциально наша сборная — очень и очень сильна.