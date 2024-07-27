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Париж-2024

Сегодня, 09:00

Баскетбол (мужчины) на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

Матчи группового этапа олимпийского турнира по баскетболу стартуют 27 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Стадион «Пьер Моруа».
Фото Global Look Press
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Матчи группового этапа турнира по баскетболу среди мужчин в рамках Олимпиады в Париже пройдут с 27 июля по 3 августа. В субботу, 27 июля, состоятся игры в рамках группы A и B.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию, комментарии будут доступны только на английском языке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня.

Баскетбол (мужчины) на Олимпиаде 27 июля: расписание матчей и где смотреть трансляции

Группа A

12:00. Австралия — Испания

22:00. Греция — Канада

Группа B

14:30. Германия — Япония

18:15. Франция — Бразилия

Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

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