Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у мужчин

США сыграет с Сербией в полуфинале олимпийского баскетбольного турнира

Матчи 1/2 финала олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин пройдут в четверг, 8 августа. За место в финале будут бороться Франция — Германия и США — Сербия. «СЭ» публикует расписание полуфинала. Время начала — московское.

Расписание 1/2 финала баскетбольного турнира

18.30 Франция — Германия

22.00 США — Сербия

Матч за 3-е место и финал запланированы на 10 августа.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).