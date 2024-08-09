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Париж-2024

Сегодня, 16:30

Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у женщин

Матчи 1/2 финала женского баскетбольного турнира на Олимпиаде пройдут 9 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матчи 1/2 финала женского баскетбольного турнира на Олимпиаде пройдут 9 августа.
Фото Global Look Press
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Матчи 1/2 финала женского баскетбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут в пятницу, 9 августа

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Захар Петров. Олимпиада-2024: Петров вышел в финал в каноэ-одиночках, бой за золото интерсекс-боксерши. Онлайн-трансляция 9 августа

Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у женщин

  • 18.30 США — Австралия
  • 22.00 Франция — Бельгия

Матч за третье место и финал запланированы на 11 августа. Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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