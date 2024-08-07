Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

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В среду, 7 августа, на женском баскетбольном турнире в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдут четвертьфиналы.«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.